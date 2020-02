später lesen Für die kleine Rast unterwegs ist gesorgt Winterwanderung des Gartenbauvereins Teilen

Twittern



(red) Der Obst- und Gartenbauverein Rimschweiler lädt an diesem Samstag, 29. Februar, zur traditionellen Winterwanderung ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Bahnhofstraße in Rimschweiler (Fußgängerampel).