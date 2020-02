später lesen Im Obstschulgarten am Gentersberg „Baumschnitt an Obstbäumen“ beim OGV Teilen

(red) Der Obst- und Gartenbauverein Oberauerbach zeigt am kommenden Samstag, 8. Februar, einen „Baumschnitt an Obstbäumen“. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr im eigenen Obstschulgarten am Gentersberg.