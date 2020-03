später lesen Auf dem Vereinsgrundstück in der Gersbergerhofstraße Obstbaumschnittkurs beim Gartenbauverein Teilen

(red) Am Samstag, 14. März, führt der Obst- und Gartenbauverein Niederauerbach um 14 Uhr einen Obstbaumschnittkurs durch. Alle Interessenten, auch Nicht-Mitglieder, treffen sich um 13.45 Uhr am Vereinsgrundstück in der Gersbergerhofstraße.