Es steht ja zum Glück noch, das evangelische Krankenhaus am Himmelsberg, und das ist gut so. So traurig die Schließung im Jahr 2016 war, so günstig könnte es sich jetzt auswirken, dass die medizinische Versorgung unserer Region noch über Kapazitäten verfügt, sollte es doch noch zu einem dramatischen Anstieg der Corona-Fallzahlen kommen. Von Sebastian Dingler