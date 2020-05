Im September soll der Kreisel am Nagelwerk frei gegeben werden. Von Fritz Schäfer

(sf) Noch müssen die Autofahrer aus dem Hornbachtal auf dem Weg nach Zweibrücken an einer Baustelle vorbeifahren. Oder die Autofahrer aus Mittelbach über den Etzelweg in die Stadt fahren. Doch im September soll der Autoverkehr wieder normal verlaufen. „Wir hoffen, dass der Kreisel bis September fertig ist und für den Verkehr frei gegeben werden kann“, gibt der stellvertretende Leiter des Landesbetriebes Mobilität (LBM), Volker Priebe, die Einschätzung der jüngsten Baustellenbesprechung weiter.

Im April 2019 begannen die Arbeiten an dem rund 50 Meter durchmessenden Kreisel am Nagelwerk in Ixheim. An die fünfachsige Kreisverkehrsanlage werden zwei Autobahnauf- und abfahrten, die Bundesstraße 424 in Richtung Rimschweiler und Ixheim sowie die Landstraße 465 nach Mittelbach angebunden. Zudem wird der Fahrradverkehr am Kreisel neu geordnet. Der LBM bezifferte die Kosten auf 4,3 Millionen Euro.

Im Winter ruhte die Baustelle viele Wochen. „Da hat das Wetter nicht mitgespielt“, begründet Priebe die Verzögerung. Denn die Bordsteine konnten nicht aufgeklebt werden. Dazu müsse es frostfrei und trocken sein. „Das war erst im März möglich.“ Inzwischen sind die markanten Bordsteine aufgeklebt und derzeit werde der Anschluss des Kreisels an die B 424 Richtung Ixheim gebaut. Deswegen führt der Weg derzeit einspurig an der Baustelle vorbei. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

„Wenn der Asphalt gelegt ist, führt der Verkehr durch den Kreisel“, erläutert Priebe die nächste Änderung. Wenn die B 424 aus Richtung Ixheim an den Kreisel angeschlossen ist, werden die anderen Anschlüsse an den Kreisel hergestellt. Dabei sei der Anschluss des Kreisels an die B 424 Richtung Rimschweiler die größte Baustelle. Zumal dort auch der Radweg neu angelegt wird. Das gehe bis in Höhe des Nagelwerks. Der Verkehr wird dann mit einer Ampel geregelt. „Aber den Verkehr können wir auch dann aufrecht erhalten“, erklärt Priebe. Das sei von Beginn an das Ziel des LBM gewesen.

Priebe informiert, dass die Brücke über den Hornbach bereits fertig gestellt sei. Derzeit werde die L 465 zwischen der Brücke und der Einmündung Etzelweg erneuert. Diese Arbeiten sollen nach der Vorstellung des stellvertretenden LBM Leiters im Sommer abgeschlossen werden. Sechs, acht Wochen vor der Fertigstellung des Kreisels. Die L 465 soll dennoch erst nach Freigabe des Kreisels wieder geöffnet werden. Ansonsten würde bei der Einfahrt in den Kreisel eine Drei-Phasen-Ampel notwendig. „Das führt dann zu längeren Rotphasen und größeren Beeinträchtigungen für die Autofahrer“, schätzt Priebe.

Im erhöhten Kreisel sprießt derweil schon das Gras. Die Gestaltung ist nach Aussage des LBM-Leiters Richard Lutz noch offen. „Das wird in einem Gespräch mit der Stadt geklärt.“