Neujahrsempfang in Zwinglikirche Niederauerbach

Am kommenden Sonntagvormittag, 12. Januar feiert die Protestantische Kirchengemeinde Niederauerbach um 9.30 Uhr einen Gottesdienst in der Zwinglikirche.

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde in dem Zweibrücker Stadtteil gegen 10.30 Uhr zu einem Neujahrsempfang im Gemeindehaus an der Zwinglikirche ein.

Alle Gemeindeglieder und der Kirchengemeinde Verbundene sind ganz herzlich zum Empfang eingeladen, schreibt der Niederauerbacher Pfarrer Matthias Strickler in der Pressemitteilung weiter.