(red) Die Freie Wählergruppe (FWG) Zweibrücken lädt am Sonntag, 19. Januar, 18 Uhr, zum Neujahrsempfang in die „Alte Brauerei Grund“ in Niederauerbach ein. Nach einem Rückblick sollen auch die geplanten Aktivitäten der kommenden Monate vorgestellt werden.