Schüler und Lehrer freuten sich am ersten Schultag mit Corona sichtlich auf dein Stückchen „Normalität“. Von Cordula von Waldow

Auf dem Pausenhof des Hofenfelsgymnasiums stehen gut 40 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse maskiert in einem gebotenen Mindestabstand in kleinen Gruppen zusammen und unterhalten sich. „Das geht auch im Kreis“, lacht Lehrer Norbert Barbie und platziert ein paar Freiwillige in aufgezeichneten Bodenkreisen oder Hüpfkästchen. Als es klingelt, formiert sich wie von Zauberhand eine Reihe im angeordneten Mindestabstand und der kurze Lindwurm zieht über die Einbahnstraße ins Schulgebäude ein. Sehr ruhig, sehr konzentriert, sehr diszipliniert – so verlief der erste Schultag nach der allgemeinen Schulschließung im Rahmen der Corona-Plandemie auch an den übrigen Zweibrücker Schulen.

Ungeachtet der Schulform-spezifischen Unterschiede sind sich die Schulleitungen einig: „Abstand ist das Wichtigste!“ Überall wurde das vom Land empfohlene Hygienekonzept mit einspuriger Wegeregelung, Kleinklassen mit Tischen in weitem Abstand und Kontrolle auch der Hygieneregeln durch die Lehrerschaft umgesetzt und sicher gestellt. Dies allerdings bindet mehr Lehrkräfte.

Jörg Neurohr und sein Team haben sich entschlossen, die Zehnt-, Elft- und Zwölfklässler nacheinander wieder in die Schule zu lassen, „um zu testen, wie es funktioniert“: Erst die Hälfte der Zehn, dann die Elf und ab Mittwoch auch die Zwölf. Die Zehntklässler müssen sich aus Kapazitätsgründen dann wöchentlich abwechseln mit Schulpräsenz und digitalem Unterricht zu Hause. Am Morgen wurden sie in der großen Aula mit weiten Abständen in einem Film des Pädagogischen Landesinstituts noch einmal über die persönlichen Hygieneregeln informiert.

Wie ebenfalls in der Herzog-Wolfgang-Realschule plus (HWRS), waren die beiden ersten Stunden für die Klassenleiter reserviert. Neben Organisatorischem ging es vor allem um die Aufarbeitung der Situation und die Frage: „Wie geht es Euch?“

Generell wird an den allgemeinbildenden Schulen in Zweibrücken zunächst einmal der letzte Unterrichtsstoff wiederholt, Arbeitsaufträge und Lernaufträge aus den vergangenen sieben Wochen besprochen. „Wir werden auch Leistungsnachweise einfordern, doch das Wichtigste ist, den Schülern die Angst vor Noten- und Versetzungsdruck zu nehmen“, betont Jörg Neurohr. Wenngleich die Zeit der Schulschließung die Onlinekompetenz bei Schülern wie Lehrern erheblich verbessert habe, sei „Präsenzunterricht, die persönliche, menschliche Begegnung durch nichts zu ersetzen“.

„Auch, wenn wir alles für die Gesundheit tun, ist der Zustand so nicht gesund“, findet Thomas Trier, Schulleiter der HWRS. Am Standort auf dem Wacken werden ab Montag 70 Neunt- und Zehntklässler vor Ort beschult. Da außerhalb der Klassenräume auf dem Schulgelände und, empfohlen, auf dem Schulweg die Maskenpflicht gilt, wird zunächst im Klassensaal gegessen, bevor die Schüler zur Pausengestaltung auf den Hof gehen. Thomas Trier betont: „Frische Luft und ein bisschen Bewegung ist genau so wichtig.“ Die Schulleitung plant, am Standort Mozartstraße ein erweitertes Betreuungsangebot vorzusehen und zwar für alle Schüler, nicht nur mit Eltern in „systemrelevanten“ Berufen. Wenn jetzt wieder mehr Geschäfte öffneten, die Industrie wieder arbeitete, sollten mehr Kinder in der Schule aufgefangen werden.

In der integrativen Thomas-Mann-Grundschule wurden die beiden vierten Klassen in drei Gruppen mit einer eigenen Integrationsklasse unterteilt und mit jeweils zwei Lehrkräften besetzt. Der erste Schultag verging fast ausschließlich mit dem Erklären und Einüben der Sicherheitsabstände und vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. „Wir haben mit den 30 Kindern den halben Morgen lang Hände gewaschen, um allen Vorschriften zu entsprechen“, lächelte Schulleiterin Gertrud Rothaar. Ein ausgeklügelter Pausenplan sorgt dafür, dass alle Kinder in kurzen Abständen gruppenweise auf den Schulhof können, um sich in weiten Abständen ein Stück weit auszutoben. Die Eltern der übrigen Klassen können wöchentlich Arbeitsmaterial abholen, da bei weitem nicht alle Kinder zu Hause medial ausgestattet sind.

Die Berufsbildende Schule, die bereits in der Vorwoche wieder geöffnet hatte, hat indes noch viel bedeutendere Herausforderungen. „Für uns ist jetzt Prüfungszeit“, verdeutlicht Schul-Pressesprecher Achim Rohr. Bis zu den Sommerferien ab 6. Juli gilt es, 600 Schülerinnen und Schüler quer durch alle Schulabschlüsse, Fachschulreife und Pflegeausbildung durch die Prüfung zu lotsen. Mit Rücksicht auf den öffentlichen Nahverkehr werden die Kernzeiten des Unterrichts eingehalten, wenngleich manche Prüfungen zeitversetzt beginnen. Täglich andere Prüfungssituationen und damit auch Kapazitäten an Räumen und Lehrkräften entschieden über die Möglichkeit, daneben weitere Klassen zu beschulen.