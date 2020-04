Nach langem Hin und Her geht der Zweibrücker Politiker Atilla Eren nun juristisch unbelastet aus einer Auseinandersetzung mit einem Bürger hervor: Das Amtsgericht Zweibrücken stellt das Verfahren gegen Eren nach Paragraph 153 Strafprozessordnung ein. Laut § 153 kann ein Gericht „von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht“.

Ein damals 44-jähriger Zweibrücker hatte im Juni 2019 Strafanzeige gegen Eren erstattet wegen Körperverletzung durch Bespucken („Ekelgefühl, Brechreiz, Verletzung Ehrgefühl“), Bedrohung und Beleidigung. Das angebliche Bespucken hatte Eren gegenüber dem Merkur damals als höchstens „feuchte Aussprache“ bezeichnet.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken versuchte zunächst, einen Täter-Opfer-Ausgleich durchzuführen, bei dem sich Eren und der Anzeigeerstatter ausgesprochen hätten. Zum einen über die mutmaßliche Tat Erens – zum anderen über die lange Vorgeschichte des Vorfalls.

Als Eren den Bürger im Juni im 2019 in einem Geschäft in der Zweibrücker Innenstadt traf wollte Eren ihn dort zur Rede stellen. „Ich habe gesagt, er soll mit mir rausgehen“, erzählte Eren damals dem Merkur und räumte ein, dass er dabei auch deutliche Worte gewählt habe. Dies empfand sein Kontrahent (der den Merkur über den Vorfall informierte) als Aufforderung zum Duell. Eren habe ihn zutiefst beleidigt und „ein Mal mitten ins Gesicht gerotzt“. Eren sagte damals dazu: „Es kann sein, dass ich eine feuchte Aussprache gehabt habe.“ Aber: „Wenn ich gespuckt hätte, hätte ich hochziehen müssen.“ Und Eren betonte, der 44-Jährige habe ihn während des Streits in dem Geschäft rassistisch beleidigt. Vor seiner vergeblichen Kandidatur im September 2019 als hauptamtlicher Beigeordneter im Stadtvorstand war Gerüstbaumeister Eren als Landtags- und Oberbürgermeister-Kandidat prominent geworden. Im OB-Wahlkampf 2018 hatte sein Kontrahent Eren mehrfach via Facebook scharf attackiert – bis hin zu der völlig unbelegten Andeutung, Erens Stichwahlempfehlung für CDU-Kandidat Christian Gauf sei gekauft: „Bekommst du für deine Empfehlung Aufträge, wenn’s klappt?“

Doch die von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagene (freiwillige) Teilnahme an einem Täter-Opfer-Ausgleich lehnte Eren ab. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft gegen Eren einen Strafbefehl über 500 Euro. Allerdings nicht wegen Spuckens/Körperverletzung, sondern lediglich wegen Beleidigung.

Das Amtsgericht verhängte dann zwar diese Geldstrafe gegen Eren, der im Streit mit dem Bürger „unflätige Begriffe“ verwendet habe – doch Eren legte Widerspruch gegen den Strafbefehl ein. Denn zum einen sei die Beleidigung nicht so schlimm gewesen wie behauptet, zum anderen sei auch er beleidigt und im Vorfeld provoziert worden.

Nach diesem Widerspruch hätte als nächster juristischer Schritt eigentlich eine öffentlich Hauptverhandlung am Amtsgericht Zweibrücken angestanden. Doch dazu wird es (wie eingangs erwähnt) nicht kommen. Amtsgerichts-Direktor Klaus Biehl erläuterte am Dienstag auf Merkur-Anfrage die Gründe der Verfahrenseinstellung. Wegen der Corona-Krise könne das Gericht derzeit nur eingeschränkt arbeiten. „Das ist eine erhebliche Belastung der Justiz. Infolge der umfassenden Sicherheitsvorkehrungen können wir Verhandlungen derzeit nur für das Allernotwendigste ansetzen“, erläuterte Biehl. „Unter den derzeitigen Umständen“ wäre es deshalb „nicht angemessen“, den Streit dieser beiden Persönlichkeiten in einer Gerichtsverhandlung aufzuklären zu versuchen: „Wir haben andere Aufgaben im Bereich Strafjustiz – da haben keine Zeit, uns diesem wenn überhaupt eher minderem Delikt zu widmen.“ Zumal in diesem konkreten Fall Aussage gegen Aussage stehe und für das Gericht der tatsächliche Ablauf, „wer was gesagt hat“, wahrscheinlich nur schwierig aufzuklären gewesen wäre.

Zwar lief in dem Laden eine Überwachungskamera, auf die beide Kontrahenten Hoffnungen gesetzt hatten, dass sie ihre Version der Ereignisse stütze (wir berichteten) – sie zeichnete aber keinen Ton auf.

Die Staatsanwaltschaft habe der Verfahrenseinstellung bereits zugestimmt, berichtete Biehl am Dienstag. Eine Zustimmung des Anzeigeerstatters sei nicht erforderlich. Damit stehe nur noch die Zustimmung Erens aus. Wie Eren dem Merkur mitteilte, ist der zustimmende Brief seines Rechtsanwalts bereits unterwegs ans Amtsgericht.

Eren war im Mai 2019 als einziger Vertreter der Wählergruppe (Bernhard) Schneider dank seines sehr guten Personenergebnisses in den Stadtrat gewählt worden und bildet dort seit März zusammen mit dem aus der SPD ausgeschlossenen Dirk Schneider die Fraktion „Bürgernah“.