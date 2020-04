In der Coronakrise greifen viele Musiker momentan auf Livestreams und Wohnzimmerkonzerte zurück, um ihre Anhänger in schwierigen Zeiten zu unterhalten. Auch in Zweibrücken ist am Samstag mit „Fa unser Zweebrigger – Musik und Kunst aus de Worschdkich“ ein vergleichbares Projekt gestartet. Von Christian Angel

(ca) „Es ist was in Vorbereitung ‚Fa unser Zweebrigger‘ in dieser besonderen Zeit. Noch ein wenig Geduld – am Samstag geht es los.“ So kündigte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am vergangenen Donnerstag ein musikalisches Projekt an, das er gemeinsam mit Gitarrist Markus Wille (unter anderem Hubbert House Band) ins Leben gerufen hat.

Am Samstag gegen 18 Uhr wurde die Sache via Facebook-Seite der Stadt aufgeklärt. Eine ganze Reihe Zweibrücker Musiker hat sich zusammengetan, um beim Projekt „Fa unser Zweebrigger – Musik und Kunst aus de Worschdkich“ für Unterhaltung in Zeiten der Coronakrise zu sorgen. In der ersten Folge performten etwa Wille und Pepe Pirmann auf ihrer Red Couch den Leonard-Cohen-Klassiker „Halleluja“, außerdem zu sehen waren Musiker der Rockabillyband The Last Gunslingers, Lars Lunova von Sin/City und Sabine Deller von der Hubbert House Band.

„Insgesamt waren schon über 20 Leute hier“, erklärt Wille. Die Aufnahmen finden im Erdgeschoss seines Wohnhauses in Niederauerbach statt, in der Wurstküche der ehemaligen Metzgerei Moser. „Den Raum habe ich schon vor der Krise für Jam Sessions mit befreundeten Musikern genutzt“, führt er aus. In den vergangenen Wochen wurde die „Worschdkich“ mit einer kleinen Bühne, Video- und Audiotechnik und Beleuchtung ausgestattet.

Wosnitza sei mit der Idee auf ihn zugekommen und er sei sofort Feuer und Flamme gewesen, erklärt Wille weiter. „Ich fand das direkt super – wir Musiker für die Bürger.“ Durch die Vielzahl der teilnehmenden Künstler ist für Abwechslung reichlich gesorgt. „Es kommt jeden Abend um 18 Uhr eine neue Folge mit jeweils drei Songs. Mal ist das ein Künstler alleine, mal zwei oder drei zusammen“, so Wille. Am Samstagmittag war beispielsweise Ex-“Voice of Germany“-Teilnehmer Julian Coles zu Besuch, um insgesamt drei Songs einzusingen.

Es wird aber nicht nur musiziert in der „Worschdkich“. Lars Lunova erzählt zum Beispiel in einer kommenden Folge eine Kurzgeschichte über einen „Rock N Roll-Metzger“ passend zur Location der Aufnahmen. Auf die Gesundheit der Musiker wird natürlich auch geachtet. Wie lange es „Musik und Kunst aus de Worschdkich“ geben wird, hängt natürlich auch vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. Für die kommenden Wochen haben sich aber bereits weitere Künstler angemeldet, für Nachschub ist also gesorgt.

Die aktuellen Folgen gibt’s auf der Facebook-Seite der Stadt zu sehen.