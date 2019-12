Chorkonzert des Hofenfels-Gymnasiums. Von Peter Fromann

Am Anfang und Ende beim Weihnachtskonzert des Hofenfels-Gymnasiums standen Chorlieder des Großen Chors, zum Teil arrangiert vom Musikpädagogen Stefan Lang. Klangfülle, Präzision und Sensibilität erfreuten durchweg.

Musikalität und Ästhetik bestimmen den Ein- und Ausdruck. Obwohl die Chormitglieder immer wieder wechseln, weil infolge des Abiturs jährlich einige gut ausgebildete Stimmen für den Chor verloren gehen. So verabschiedete Stefan Lang mit einem kleinen Geschenk zwei „Heldentenöre“, die nach dem Abitur im Frühjahr die Schule verlassen. Beim wunderbaren „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Elijah Rock“ und allen anderen waren sie jedoch noch hellwach dabei. Leider war es auch „das kürzeste Weihnachtskonzert aller Zeiten“, weil das Harfensolo mit Lou Rottländer wegen Erkrankung ausfallen musste. „So ging die „Stille Nacht“ verloren. Das Publikum bekam aber eine Minute Zeit, Harfenmusik ohne Harfen im Kopf zu imaginieren.

Den Unterstufenchor leitet bewährt seit vielen Jahren Norbert Barbie. Auf Englisch, Französisch und Deutsch kam Weihnachten. Die heiligen drei Könige wurden zu „Drei Eulen“ (mit Weisheit befrachtet sind sie), die sich auf den Weg machten, warum auch nicht. Ein kleines Instrumentalensemble spielte ein Stückchen aus Händels Feuermusik, die Musikklassen 5 und 6c sangen beschwingt, bei „Vom Himmel hoch“ gar begeisternd voller Tempo, locker, gleichsam himmlisch, aus dem Weihnachtsmusical von P. Schindler unter erfrischender Leitung von Doris Kurz. Kindgerecht aufgearbeitet lenkt dieses Musical den Blick weg von der oberflächlichen, alljährlich wiederkehrenden Weihnachtshektik hin zu dem, was das Weihnachtsfest jenseits von Geschenken und Glitzer sein kann. Eine frohe Botschaft also. Am Ende sangen alle: „Süßer die Glocken nie klingen“: Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang!