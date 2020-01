später lesen Kultur in der Himmelsbergkapelle Krimilesung Tatort Himmelsberg mit Monika Geier Teilen

(red) Verein „Kultur in der Himmelsbergkapelle“ lädt zur Krimilesung „Tatort Himmelsberg“ mit Monika Geier und Wolfgang Ohler am Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, in die Kapelle ein.