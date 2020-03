später lesen Corona-Nachbarschaftshilfe Mörsbach baut Netzwerk auf Teilen

(red) Der Ortsbeirat in Mörsbach wird für die kommende Zeit eine Solidaritätsaktion starten, durch die Nachbarschaftshilfe erleichtert werden soll. Hierfür wird ein WhatsApp-Chat gegründet, an dem sich jeder in Mörsbach beteiligen kann.