Abiturprüfungen an den beiden Zweibrücker Gymnasien und der IGS Contwig: 259 junge Menschen stellen sich ab Donnerstag den Prüfungen. Von Fritz Schäfer

Am Dienstag konnten die Zweibrücker Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler im Blockunterricht in den drei Leistungskursen noch einmal letzte Fragen klären. Und am Donnerstag, 9. Januar, starten an den beiden Zweibrücker Gymnasien und der IGS in Contwig die Prüfungen für das Abitur. Die erste schriftliche Prüfung legen die insgesamt 259 Schüler am Donnerstag im Fach Deutsch ab.

Neben den von den Fachlehrern gestellten Aufgaben gibt es ein so genanntes zentrales Element, das landesweit einheitlich ist. Das gilt bei den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch. Deshalb sind die Prüfungen in den vier Fächern auch landeseinheitlich gleich am 9. Januar (Deutsch), am 13. Januar (Englisch), am 17. Januar (Mathematik) und am 20. Januar (Französisch). „Unsere Schüler haben mit den zentralen Elementen bisher keine Probleme“, sagt die Leiterin des Helmholtz-Gymnasiums, Kerstin Kiehm, die wegen der Vergleichbarkeit das System begrüßt.

Am Helmholtz-Gymnasium legen nach Angaben Kiehms in diesem Jahr 98 junge Menschen – 53 Mädchen und 45 Jungs – das Abitur ab. Damit bewege man sich im Bereich der vergangenen Jahre, sagte die Schulleiterin. Nach dem Start mit Deutsch (9.) und Englisch (13.) stehen am 15. Januar die Prüfungen in Biologie, am 17. Mathematik, am 20. Französisch und Physik, am 22. Erdkunde, Geschichte und Sport, am 22. Sozialkunde und am 28. Januar Chemie auf dem Prüfungsplan. Die mündlichen Prüfungen sind am 23. Und 24. März angesetzt. Die Zeugnisse werden am 27. März im Audimax der Hochschule überreicht.

Die Prüfungen in Deutsch (9.), Englisch (13.), Mathematik (17.) und Französisch (20.) finden im Hofenfels-Gymnasium wegen der zentralen Elemente an den gleichen Tagen statt wie am Helmholtz-Gymnasium. In den Fächern Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde werden die Abiturienten des Hofenfels-Gymnasiums am 15. Januar, in Physik am 20., in Biologie am 22., in Chemie am 24. und in Musik und Sport am 27. Januar geprüft. Das mündliche Abitur ist am Freitag, 20., und Montag, 23. März. Die Zeugnisübergabe ist am 27. März in der Aula. Im Hofenfels-Gymnasium wollen 113 junge Menschen – 68 Mädchen und 45 Jungs – das Abitur ablegen.

In der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig schließlich stellen sich 47 junge Menschen den Prüfungen. Es sind 16 Mädchen und 31 Jungs. Dabei haben auch die Abiturienten der IGS in den Fächern Deutsch (9.), Englisch (13.) und Mathematik (17.) die gleichen Termine wie die beiden Gymnasien. Auch den Schülerinnen und Schülern werden bei der Prüfung zentrale Elemente vorgelegt. „Damit hatten unsere Schüler bisher keine Schwierigkeiten“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Dagmar Frank. Der 2020er Abiturjahrgang ist der dritte Jahrgang, der an der IGS die Prüfung ablegt.

Neben den drei Fächern mit den zentralen Elementen werden die Schüler am 21. in Biologie sowie am 24. in Sozialkunde, Geschichte, Erdkunde oder Sport geprüft. Die mündlichen Prüfungen sind für den 16. und 17. März terminiert. Zeugnisüberreichung ist am 20. März.