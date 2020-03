später lesen Fahrerflucht Mini-Cooper beschädigt Teilen

(red) Zwischen Dienstag und Freitagmittag war ein cremefarbener Mini Cooper in der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 44, am Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum wurde er nach Polizeiangaben im Heckbereich linksseitig, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt.