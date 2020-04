In der Merkur-Facebook-Gruppe gibt es mittlerweile hunderte Kommentare zu der strittigen Entscheidung des Landes. Das Unverständnis überwiegt. Von Mathias Schneck

Die Genehmigung der rheinland-pfälzischen Ampel-Koalition, dass das Fashion Outlet in Zweibrücken wieder öffnen darf, sorgt für großes Echo. Nicht nur die Zweibrücker Stadtspitze wurde davon sehr überrascht, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) diese Woche im Pfälzischen Merkur erklärt hatte.

Auch die Bürger sind überrascht. Und haben Redebedarf. Denn: Auf der Facebook-Gruppe des Pfälzischen Merkur wurden seit vergangenem Freitag, als der Merkur exklusiv darüber berichtete, bereits mehrere hundert Kommentare geschrieben. Ein großer Teil davon sieht die Entscheidung in Mainz sehr kritisch. Es gibt aber auch Verständnis.

Isabelle Be schreibt: „Sonderrechte ohne Ende (...) Ausgangssperre, keine Schule usw, aber Hauptsache shoppen gehen können. Ohne Worte.“

Oliver Duymel ärgert sich: „Ich könnte als Chorleiter mit meinen Chören problemlos Proben abhalten, bei denen jeder im Abstand von 2 Metern sitzt/steht. Die kennen sich alle und wären diszipliniert, die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten! Das geht natürlich nicht. Aber den Menschenmassen im Outlet, traut das die Landesregierung zu! Das ist verrückt!“

NuBia Höh zürnt: „Geld regiert die Welt.“

Maya Kees sieht das ähnlich: „Das zeigt für mich nur wieder: Auch in Corona-Zeiten geht es ausschließlich ums Arbeiten und Konsumieren, mehr ist nicht relevant.“

Stefan Kappel fragt sich: „Wer kontrolliert wie, wann und wie oft, und mit welcher politischen, von den Gewerbesteuereinnahmen losgelösten Unabhängigkeit ausgestattet, die Einhaltung der verordneten Hygieneregeln im Outlet und anderswo in den Geschäften?“

Susanne Charter merkt bitter an: „Und die, die zuhause bleiben, können die Dummheit der anderen wieder ausbaden.“

Barbara Heimann pflichtet bei: „Verstehen muss man das nicht. Kontaktsperre, aber Outlet auf. Da sind viele kleine Geschäfte, aber der Andrang an Menschen enorm. Sehr unüberlegt.“

Jennifer Braun kommentiert: „Dort tummeln sich täglich hunderte von Menschen. Wie kann man so bekloppt sein?!!! Aber Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Wo ist der Sinn?“

Marc Ehding schreibt ironisch: „Ihr unterschätzt alle die verantwortungsvollen Outlet-Kunden: die kommen alle mit Mundschutz“.

Michael Wöhler rügt: „Diese Entscheidung ist offensichtlich nicht sinnvoll! Sie ist gefährlich!“

Es gibt aber auch Gegenstimmen auf Facebook, die Verständnis zeigen – oder zumindest abgeklärter sind.

Martina Lang etwa gibt den Kritikern zu bedenken: „Es ist kein Unterschied, ob man durch das Outlet läuft oder durch eine Innenstadt. In Zweibrücken gibt es halt keine innenstädtischen Läden.“

Jörg Neubrech macht einen organisatorischen Vorschlag: „Wenn am Eingang Security steht, sollte sie keinen reinlassen, der keinen Mundschutz trägt! Im Outlet dann Kontrollen, ohne Mundschutz – raus! Also Mundschutzpflicht, dann könnte es funktionieren!“

Sabine Blatt sieht das ähnlich: „Man hätte auch mit einer Maskenpflicht öffnen können.“

Brigitte Wingerter sieht die Angelegenheit nüchtern: „Es wird niemand gezwungen, hin zu gehen, das Problem erledigt sich dann von selbst.“

Thomas Will gibt zu bedenken: „Politische Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden und sie sollten auch immer in Frage gestellt werden. Kann durchaus sein, dass das Outlet jetzt aufmacht und später nochmal zu. An alle, die dies kritisch sehen, eine Frage: Wann hättet ihr das Outlet wieder geöffnet. In einem Monat? In einem Jahr?“

Dominic Peterson entgegnet den Kritikern der Outlet-Öffnung: „Wenn noch länger zu wäre und viele gingen pleite, würde man motzen, warum nicht früher geöffnet wurde. Man kann es keinem recht machen.“

Andreas Stabel stört sich an der geballten Kritik: Sin ihr all so Jommerlabbe. Hern uf zu heile un gehn ehfach net hie, wonn‘s eich so stert.“

Florian Schulz gehört zu den wenigen, die die Öffnung demonstrativ beklatschen: „Jawoll, endlich wieder!!! Brauch neue Schuhe. Also ich geh heute definitiv hin.“