In dieser Woche verbleiben wir auf der milden Vorderseite eines riesigen Tiefdruckkomplexes über dem Atlantik. Gelegentlich ziehen dabei schwache Störungen mit ihren Regenwolken über unsere Region hinweg. Von Michael Agne

Insbesondere über die Wochenmitte können die Temperaturen mit südlichen Winden auch in den zweistelligen Bereich klettern. Am Wochenende legt sich dann voraussichtlich ein Hochdruckgebiet über Teile Mitteleuropas.

Montag Zu Wochenbeginn präsentiert sich der Himmel meistens von Wolken verdeckt. Die Sonne hat kaum eine Chance hervor zu blinzeln. Regnen wird es jedoch nicht, oder nur vereinzelt etwas. Die Temperaturen halten sich im eher nicht-winterlichen Bereich auf. Der Südwestwind frischt zum Abend hin auf.

Dienstag Die Wolken bleiben kompakt und gelegentlich tröpfelt oder nieselt es auch daraus. Die Temperaturen steigen eher etwas an. Der Südwestwind bläst spürbar.

Mittwoch Heute gibt es voraussichtlich zunächst mal einige größere Aufheiterungen, bevor zum Abend die Wolken wieder dichter werden. Im weiteren Verlauf kann es etwas regnen oder nieseln. Es wird richtig mild. Der Südwestwind nimmt im Tagesverlauf allmählich ab.

Donnerstag Zunächst dominieren die Wolken. Diese verziehen sich über Mittag und machen dann häufiger der Sonne Platz. Es bleibt trocken und die Temperaturen können durchaus in den zweistelligen Bereich klettern.

Weiterer Trend Am Wochenende ändert sich insgesamt nicht viel. Mal scheint die Sonne, mal ziehen dichtere Wolken über die Region, die jedoch kaum Regen im Gepäck haben sollten. Die Temperaturen gehen bis Sonntag leicht zurück. Ab Mitte nächster Woche könnte uns jedoch ein erster richtiger Polarlufteinbruch bevor stehen. Eventuell kann es dann während der zweiten Wochenhälfte auch mal bis in tiefere Lagen herab schneien.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 1 bis 4, Dienstag 2 bis 5, Mittwoch 3 bis 6, Donnerstag 3 bis 6. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 5 bis 8, Dienstag 6 bis 9, Mittwoch 8 bis 11, Donnerstag 9 bis 12. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 20 bis 30, Dienstag 70 bis 80, Mittwoch 30 bis 40, Donnerstag 0 bis 5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 0,3, Dienstag 1 bis 3, Mittwoch 0 bis 1, Donnerstag 0.