Das kräftige Hoch mit Zentrum über der Ostsee und dem Baltikum sorgt in den kommenden Tagen zwar für sonniges und trockenes Wetter in unserer Region, allerdings zeigt es uns auch seine kalte Schulter. Von Michael Agne

Nach Wochenmitte verlagert es sich schwerpunktmäßig nach Russland hinein. Dann werden die Druckgegensätze über Mitteleuropa wieder geringer, so dass sich diese lebhafte Luftströmung abschwächen kann.

Montag Die erste kalendarische Frühlingswoche startet unangenehm kalt und eher spätwinterlich. Nach frostiger Nacht strahlt zwar den ganzen Tag die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der unangenehme Nordost- bis Ostwind lässt einem die Luft aber noch wesentlich kälter empfinden, als sie tatsächlich ist.

Dienstag Heute strahlt die Sonne erneut von einem blauen und wolkenlosen Himmel herab. Nach eisiger Nacht klettern die Temperaturen bis zum Nachmittag in den positiven, einstelligen Temperaturbereich. Der Wind bläst weiterhin spürbar, aber nicht mehr so lebhaft wie am Vortag.

Mittwoch Auch heute bleibt es wieder strahlend sonnig und wolkenlos. Wegen des immer noch teils böigen Windes bleiben die Temperaturen nach wie vor sehr gedämpft. Nachts gibt es verbreitet leichten bis mäßigen Frost, tagsüber verharren die Werte im einstelligen Bereich.

Donnerstag Das überaus sonnige und trockene Märzwetter setzt sich fort. Wegen des allmählich einschlafenden Windes fühlen sich die Temperaturen tagsüber aber etwas erträglicher an, nachts bleiben sie jedoch frostig.

Weiterer Trend Am Freitag wird es nochmals freundlich mit reichlich Sonnenschein. Bei nur noch schwachem Wind klettern die Temperaturen bis zum Nachmittag wieder in den zweistelligen Bereich. Am Wochenende nimmt die Nachtfrostgefahr ab, allerdings muss sich die Sonne die Vormachtstellung am Himmel mit Wolken teilen.