Trotz Kontaktsperren geht der Musikunterricht weiter – über das Internet und Video-Chats. Aber es gibt auch Unmut wegen der Einschränkungen. Von Cordula von Waldow

„So geht der Griff!“ zeigt Michael Wack, die Gitarre in der Hand, seinem Schüler in einem Video-Chat per Facebook. Sofort, als er seine Musikschule Tam Tam auf Grund der Corona-Pandemie schließen musste, hat der bekannte Zweibrücker Musiker und Musikpädagoge seine Schüler auf virtuellen Unterricht via Skype oder eben Facebook-Video umgestellt.

Er berichtet: „Facebook haben sie alle. Das funktioniert ganz gut.“ Gitarre, Schlagzeug, Mundharmonika, Cajon lässt sich mit betont langsamem Vorspielen gut lehren. „Meine Schüler haben das alle angenommen. Sie sind dankbar, dass sie weiter lernen können. Ich gebe meine Einzelstunden nach wie vor, jetzt halt vor der Kamera“, freut sich Michael Wack. Er bemerkt bei vielen einen gesteigerten Ehrgeiz. Sofern sie nicht zu viel für die Schule tun müssten, übten viele intensiver Musik, um ihm dann ein möglichst gutes Handyvideo zur Beurteilung zu schicken. „Da muss man noch mal genauer arbeiten, als wenn der Lehrer nebendran sagt: Spiel’s noch mal.“

Dazu gibt es Übungen und Notenmaterial per Chat oder Mail. Einzig die Gruppen mit afrikanischen Trommeln haben das Nachsehen. Auf Grund der Zeitverzögerung ist es unmöglich, online zusammen zu spielen. Ihnen will Michael Wack seine Sommerferien opfern, wenn bis dahin wieder gemeinsam musiziert werden darf. Auch für seine Auftritte hat sich der Blueshimmel-Chef etwas einfallen lassen. „Uns kann man mit zwei Personen für Auftritte im eigenen Garten oder aus dem Cabrio vor dem Haus buchen. Schön mit Abstand natürlich.“ Und mit toleranten Nachbarn.

Michael Wack lächelt: „Ich schöpfe alle Möglichkeiten aus, um mit dieser Situation umzugehen und die Leute bei Laune zu halten.“ Doch für ihn gilt, ebenso, wie für alle seine frei schaffenden Musiker- und Musiklehrerkollegen: Online könne eine zeitlang überbrücken helfen, damit die Schüler nicht völlig wegbrechen. Es könne jedoch keinesfalls den persönlichen Unterricht, den persönlichen Kontakt und eben ein Zusammenspiel ersetzen. „Nicht alle Schüler haben die Möglichkeiten, auf online umzuschalten. Und auch nicht die Bereitschaft.“

Diese Erfahrung teilen Andreas Kern und die Musikpädagogen der Musikwerkstatt in Niederauerbach. An den frei schaffenden Künstlern nagen Existenzängste. „Viele pfeifen finanziell auf dem letzten Loch“, beschreibt Andreas Kern die Situation. Die Fixkosten seien stabil, die Landesunterstützung noch nicht geflossen. Beide Seiten, Schüler wie Lehrer, müssten technisch gut ausgerüstet sein, um eine gute Tonqualität abliefern zu können. Für viele sei der Online-Aufwand einfach zu groß, mehrere Kameras nötig, um Griffe perfekt und nachvollziehbar abbilden zu können. Und selbst mit einem Demo-Video bleibe es bei der „Papageienmethode“ des Vor- und Nachmachens.

Bei Thomas Girard und den rund 15 Lehrkräften der Musikwerkstatt klappt der Online-Unterricht für ihn selbst „erstaunlich gut“. Alle hätten die Herausforderung angenommen, um sich online fortzubilden. Noten würden per Chat übermittelt. Der Lehrer für Klarinette, Saxophon und Querflöte empfindet den Unterricht als sehr intensiv und effektiv. Für die Lehrkräfte jedoch sei der permanente Bildschirmkontakt extrem anstrengend. Zudem befürchtet er, dass mit zunehmender Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit als erstes die Kultur in einem Haushalt dem Rotstrich zum Opfer falle.

Andreas Peter lässt seinen Schülern neben Noten auch selbst aufgenommene Klangbeispiele zukommen. Sie könnten sich bei dem jetzt ohne Schulunterricht völlig neuen Tagesrhythmus ihre Übungszeit selbst einteilen und ihn bei Fragen jederzeit anrufen. Die Rückmeldung darauf sei durchweg positiv. Doch der rheinland-pfälzische Landesvertreter im Deutschen Rock- und Popverband hat kein Verständnis für das Lehrverbot. „Wieso ein Unterschied zwischen Läden, Bibliotheken und Musikunterricht gemacht wird, wüsste ich gerne,“ fragt er in Briefen unter anderem an Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Im Einzelunterricht lasse sich leicht Abstand und die Hygienevorschriften einhalten. Andere Musikerkollegen wollen sich ebenfalls mit diesen Fragen an die Politiker wenden. Vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium erhielt Andreas Peter folgende Antwort: „Über weitere Öffnungen wird die Landesregierung nach dem 30.4. entscheiden. Das Thema Einzelmusikunterricht wird dann auch diskutiert und beraten werden.“