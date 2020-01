Mit ihrer Weihnachtslotterie in Form eines Adventskalenders bereitet die Lions-Hilfe Homburg-Saar-Pfalz nicht nur den Gewinnern viel Freude. Rund 10 000 Euro können diesmal auf regionale und überregionale Hilfsprojekte verteilt werden. Von Andreas Lang

Die Adventskalender des Vereins Lions-Hilfe Homburg-Saar-Pfalz sind mittlerweile zu einer festen Aktion für den guten Zweck geworden. Zum nunmehr zehnten Mal gab der Verein als gemeinnützige Organisation des Lions Clubs Homburg-Saar-Pfalz in der vergangenen Vorweihnachtszeit ihre Weihnachtslotterie in Form des Adventskalenders heraus. 2300 Kalender wurden dafür produziert, darin enthalten waren mehr als 260 Gewinne im Gesamtwert von über 7000 Euro. Zum Preis von fünf Euro konnten die Adventskalender gekauft werden.

„Einschließlich der Geldspenden wird sich der Reinerlös für die Lions-Hilfe voraussichtlich wieder auf 10 000 Euro belaufen. Mittel, die sämtlich sozialen Projekten zugutekommen werden“, berichtet der Vereinsvorsitzende Dieter Morgenroth. Für die Abnehmer des Kalenders sind natürlich besonders die Gewinne interessant, die dank der vielen Sponsoren zur Verfügung gestellt werden.

Auch in diesem Jahr wurde der Hauptgewinn durch die Schmuckmanufaktur Rohrbacher in Zweibrücken gesponsert. Dort fand am vergangenen Freitag auch die Gewinnübergabe statt. Die wertvolle Uhr im Wert von 1000 Euro ging in diesem Jahr an einen Gewinner, der auf Umwegen und recht unverhofft zu seinem Kalender und dem Hauptgewinn kam. Christian Koch aus St. Wendel arbeitet nämlich für das Unternehmen Glamping Resort, ebenfalls einer der Sponsoren. Der Inhaber dieses Unternehmens kauft dem Verein außerdem jedes Jahr 200 Kalender ab und verschenkt diese an seine Mitarbeiter und Kunden.

Mit einem Freund besuchte Christian Koch den Stand seines Arbeitgebers im Europacenter. Sein Kollege erhielt als kleines Präsent einen Kalender, schenkte diesen aber lieber an Christian Koch weiter. Mit dem Hauptgewinn hatte wohl keiner der beiden Herren gerechnet.

Genauso lange, wie es die Adventskalender-Aktion gibt, genauso lange stiftet die Schmuckmanufaktur Rohrbacher bereits den Hauptpreis. Für Andreas Rohrbacher Ehrensache. „Es ist einfach, etwas zu spenden, wenn man es hat. Aber all das im Ehrenamt zu organisieren, das ist das Besondere“, fand er im Hinblick auf das Engagement der Lions-Hilfe.

Der Reinerlös soll wieder an die verschiedensten Projekte gehen. Seit Jahren unterstützt werden unter anderem das seit 2017 laufende Projekt „Löwinnen“ des Caritas-Zentrums Saarpfalz, ein Kreativprojekt für Frauen mit Migrationshintergrund, die Gewalt erfahren haben oder von Gewalt bedroht sind. Weiter beteiligt sich die Lions-Hilfe aktiv und finanziell an der Aktion „Laufen fürs Leben“ zugunsten der Kinderpalliativstation am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS), am Jugendaustausch des Saarpfalzgymnasiums mit Schülern aus Georgien und trägt zur Finanzierung der sogenannten Heiligabendaktion in Saarbrücken bei, die von der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef für Bedürftige veranstaltet wird.

Aber auch überregional wird finanziell geholfen, beispielsweise dem Verein Lausbubendorf, der mit großem persönlichem Engagement drei Waisenhäuser in Rumänien betreut. Für die Kinder- und Jugendprojekte der Lions selbst, Kiga plus, Klasse 2000 und Lions Quest, werden regelmäßig Mittel zur Verfügung gestellt.