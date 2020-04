Seit dem 19. März ist das Zweibrücker Fashion Outlet bis auf Weiteres geschlossen – weil landesweit Behörden Geschäftsschließungen angeordnet hatten, um die weitere Ausbreitung des gefährlichen neuen Coronavirus zu stoppen. In den entsprechenden Verordnungen war und ist sogar ausdrücklich davon die Rede, dass Outlet-Center zu schließen sind. An einen verspäteten Aprilscherz glaubten deshalb zunächst viele Zweibrücker, als das Fashion Outlet am 2. April in einem Newsletter (und gekürzt auch auf seiner Homepage) schrieb: „Schokoladenfreunde aufgepasst! Ist Ihr Schokoladenvorrat auch schon geschrumpft? In enger Abstimmung mit den lokalen Behörden freut sich die Marke Lindt & Sprüngli darauf, Sie ab sofort wieder im Zweibrücken Fashion Outlet begrüßen zu dürfen“.

Das sorgte in der Facebook-Gruppe Zweibrücken und auf der Facebook-Seite von Bernd Neuhardt (der renommierte Zweibrücker Einzelhändler ist selbst mit zwei Shops im Outlet aktiv) für überwiegend Entrüstung. Neuhardt, der am Donnerstagabend wie ein weiterer Leser den Merkur auf die Empörung aufmerksam gemacht hatte (und gefragt, ob denn der Merkur wisse, wer von Stadt die Öffnung erlaubt habe), schreibt: „Da wird der Lindt-Hase ohne Not über die Gesundheit gesetzt, unnötige Risiken eingegangen und jemand bei der Stadt Zweibrücken macht eine mehr als fragwürdige Ausnahmegenehmigung. Dafür habe ich leider überhaupt kein Verständnis und das war’s bei mir für die Goldhasen.“

Neuhardt wirft Lindt „Proftigier“ vor – die überdies völlig unnötig sei, weil zum einen weil die Versorgung mit Lindt-Produkten ja durch die weiterhin geöffneten Supermärkte „definitiv gesichert“ sei, zum anderen habe Lindt vergangenes Jahr einen auf 512 Millionen Schweizer Franken gestiegenen Gewinn gemacht. Da dürfe man auch nicht versuchen, eventuelle Regelungslücken auszunutzen, findet Neuhardt.

„Von unserer Stadtspitze bin ich mehr als enttäuscht, ganz schwaches Bild aus meiner Sicht, hier muss man mal Rückgrat zeigen und sich dem Wunsch/Aufforderung des Unternehmens Lindt entziehen“, kritisiert Neuhardt.

Allerdings ergaben Merkur-Recherchen: Die Eröffnung des Lindt-Shops ist (zumindest juristisch) völlig einwandfrei – die Stadt hätte also gar keine Rechtsgrundlage, um die Öffnung zu verhindern. Zu prüfen ist hierfür die auch in Zweibrücken geltende „Dritte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (3. CoBeLVO) vom 23. März 2020“. Darin heißt es zwar in Paragraph 1 zunächst in Absatz 1 unter Punkt 8, schließen müssten „Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center und ähnliche Einrichtungen“ – aber teilweise aufgehoben wird dieses Verbot in Absatz 2 mit den Worten: „Absatz 1 gilt nicht für 1. Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, (...)“. Und Schoko-Produkte sind nun mal Lebensmittel. Und die Verordnung macht keine Einschränkung, ob die Lebensmittel der Grundversorgung dienen müssen.

Der Merkur erreichte am Donnerstagabend auch noch Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). Er antwortete schriftlich auf die Frage, ob die Outlet-Werbeaussage, die Lindt-Öffnung sei „in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden“ erfolgt, im Sinne der Stadt sei: „Die rechtliche Lage ist hier eindeutig. Eine Öffnung ist möglich. Wir haben eine Anfrage vom Outlet erhalten und rechtlich geprüft.“

Eine Minderheit der Kommentatoren zeigt auf Facebook auch Verständnis für die Öffnung – schließlich dürften andere Lebensmittelgeschäfte öffnen, warum also auch nicht Lindt im Outlet.

Der Lindt-Laden im Fashion Outlet ist nicht mehr wie früher in der Mitte am kleinen Rondell, sondern an der Front am Parkplatz. Deshalb können die Outlet-Tore geschlossen bleiben, obwohl Lindt geöffnet hat, erläuterte Neuhardt im Telefonat mit dem Merkur.