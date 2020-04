Landrätin Susanne Ganster (CDU) hat am Mittwoch auf die Unruhe auf der DRK-Rettungswache in Zweibrücken reagiert. Dieser wurde ein Krankentransportwagen abgezogen, der nun in Herxheim eingesetzt wird (wir berichteten ausführlich) Von Mathias Schneck

Ganster antwortete auf den Offenen Brief der Mitarbeiter, die fürchten, dass dies der Anfang eines ernsten Sparkurses sein könnte. Die Landrätin erklärte, sie habe der Verlegung zugestimmt, das Fahrzeug werde derzeit in der Region Herxheim stärker benötigt. Sie habe allerdings deutlich gemacht, dass später der Bedarf in Zweibrücken noch einmal geprüft und neu entschieden werde. Sie betonte auch, dass ihr sehr wohl daran gelegen sei, dass die DRK-Rettungswache in Zweibrücken auf Dauer einsatzfähig ist, gleichzeitig aber immer auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten werden müsse.

Der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch (CDU) wies am Mittwoch die Kritik von Jürgen See, Geschäftsführer der DRK-Rettungsdienst-Südpfalz-GmbH zurück. See hatte im Merkur gesagt, Gensch habe mit seiner Anfrage im Landtag den falschen Adressaten gewählt, das habe ihn, See, „verwundert“; Ganster wäre die richtige Ansprechpartnerin gewesen.

Gensch entgegnet: „Hier muss man leider konstatieren, dass Herr See Grundprinzipien des Parlamentarismus nicht verstanden hat. Ein Abgeordneter richtet seine Anfragen immer an die Landesregierung, auch wenn völlig klar ist, dass der unmittelbare Adressat eine untergeordnete, nachgeordnete Behörde oder öffentliche Institution ist. Beispielsweise haben mir so mittelbar über die Landesregierung schon die Stadt Zweibrücken oder Polizeibehörden des Landes geantwortet.“

Die Anmerkung Sees, es sei gut möglich, dass hinter dem Offenen Brief nur ein Mitarbeiter stehe, geißelte Gensch als „unsäglich“. Gensch: „Ich erwarte von Herrn See, dass er die berechtigte Kritik der Mitarbeiter ernst nimmt und keine Mutmaßungen anstellt. Nach meiner Kenntnis wird dieser Brief von allen Mitarbeitern mitgetragen. Die Aufgabe von Herrn See ist es, die Inhalte des Briefes ernst zu nehmen und Gesprächsbereitschaft zu signalisieren und nicht die Verfasser zu diskreditieren.“

FOTO: Landkreis