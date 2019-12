Das herrliche Pferd trägt nun den Titel „Trakehnerhengst des Jahres 2019“. Von Cordula von Waldow

„Trakehnerhengst des Jahres 2019“, Anfang November ausgezeichnet vor vielen Tausend Zuschauern in der Holsten-Halle im niedersächsischen Neumünster. Der Trakehnerhengst Insterburg vom Landgestüt Zweibrücken ist ein Star. Ein Star ganz ohne Allüren, denn gerade wegen seiner menschenfreundlichen Art, seiner Zuverlässigkeit und seiner einzigartigen Kooperationsbereitschaft zählt der 20-jährige Rappe zu den ganz großen Lieblingen im Landgestüt Zweibrücken.

Mit „großem Bahnhof“ wurde er zu seiner Auszeichnung vorgestellt. Die Präsentation an der Hand übernahm niemand Geringerer als der mehrfache Weltmeister der Jungzüchter, Johannes Sefrin aus Contwig. Nach drei Jahren in Schweden, ist Insterburg seit 2014 im Landgestüt Zweibrücken aufgestellt. Hier erfreut sich einer der besten Trakehnerhengste nicht nur ungebrochener, sondern ob seiner tollen Fohlen beständig wachsender Beliebtheit. Dabei blickt er auf eine sehenswerte Karriere sowohl als Dressurpferd wie auch als Vererber zurück.

Er war einziger Prämienhengst bei seiner Körung 2002, überragender Sieger bei seinem 70-Tage-Test, gewann beide Male das Trakehner-Bundeschampionat der jungen Dressurpferde. Als Sechsjähriger eroberte er bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde die Bronzemedaille.

Auch im schweren Sport konnte Insterburg seine Bilderbuchkarriere fortsetzen. Im Jahr 2009 war er unter seiner Reiterin Carola Koppelmann erfolgreichstes Trakehner Dressurpferd der Welt. Sichtlich genoss der elegante Rappe seinen Auftritt vor der ganz großen Kulisse in Neumünster. Gelassen und für sein Alter erstaunlich fit und vital, präsentierte sich der beliebte Vererber seinem klatschenden Publikum.

„Es ist eine große Ehre. Der Hengst hat verdient, für seine sportlichen und züchterischen Erfolge so geehrt zu werden“, hatte sich das Team des Landgestüts, die beiden Geschäftsführer Maren Müller und Bernd Eisenmenger, Therese Willmen als Leiterin der EU-Besamungsstation einhellig dazu entschlossen, die Fahrt nach Schleswig-Holstein anzutreten.

In der Videoeinspielung begeisterte der Dressurhengst noch einmal mit seinem großen Auftritt. Sein Züchter, Hans Derlin aus Berkenthin im Kreis Lauenburg, nahm die Auszeichnung für seinen Hengst gerührt persönlich entgegen. Während die meisten Hengste sich in einer einzigen Disziplin vererben, brillieren Insterburg-Nachkommen, darunter einige gekörte Hengste und allein fast 20 Staatsprämienstuten, im Viereck, im Parcours und in der Vielseitigkeit.

Im Landgestüt freut sich Insterburg jeden Morgen schnaubend auf sein Frühstück. Genussvoll zupft er an seinen Heuhalmen, bevor es zu der täglichen Schönheitsprozedur geht. Gerne lässt er sich von liebevollen Händen striegeln und bürsten, bis sein Fell glänzt und die Durchblutung der einzelnen Körperpartien optimal angeregt ist. An der Longe, der langen Laufleine, absolviert er sein tägliches, gezieltes Trainings- und Bewegungsprogramm in Schritt, Trab und Galopp. Seine Bewegungen sind nach wie vor elegant und geschmeidig.

Auf dem Paddock genießt er die frische Luft und ein Stückchen Freiheit. Bei jeder Gestütsführung ist der ausgezeichnete Hengst das Highlight. Zu seinen persönlichen Höhepunkten gehört seine Aufgabe als Deckhengst auf dem Phantom, dem er auf der EU-Besamungsstation nur zu gerne seinen Samen spendet, denn nach wie vor hat der 20-jährige große Freude an den schicken Stuten in seiner Umgebung.

Im Winter jetzt ist es ruhiger im Landgestüt. Deshalb freut Insterburg sich besonders über Besuch und zusätzliche Streicheleinheiten. Insterburg wird gehegt und gepflegt und ist vielen ganz besonders ans Herz gewachsen.