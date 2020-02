später lesen Landfrauenverein ist unterwegs Winterwanderung mit Eintopf und Würstchen Teilen

(red) Am kommenden Sonntag, 9. Februar, veranstaltet der Landfrauenverein Mittelbach eine Winterwanderung mit Eintopf und Würstchen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Mittelbach. Der Kostenbeitrag liegt bei vier Euro.