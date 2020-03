(red) Der Landfrauenkreisverband Südwestpfalz bietet ein Seminar zum Thema „Soziale Medien mit Strategie für Frauen – Facebook, Twitter, Instagram und Co“ an. WhatsApp, Facebook, Twitter und andere Internetplattformen haben sich etabliert und rücken auch im Vereinsleben in den Vordergrund.

Da die Kommunikation auch in Zukunft online ablaufen wird, ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und die neuen Medien optimal einzusetzen. Das Seminar findet am Samstag, 21. März, in der City-Star-Jugendherberge, Schützenstraße 12-14, Pirmasens, statt. Referentin ist Jutta Zeisset, Social Media und Online Marketing Managerin. Anmeldung bei der Kreisgeschäftsstelle, Tel. (0 63 36) 14 14 oder E-Mail: suedwestpfalz@landfrauen-pfalz.de.