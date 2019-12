später lesen In JVA Zweibrücken gebracht Trotz Haftbefehl für 250 Euro in Parfümerie geklaut FOTO: Lutz Fröhlich FOTO: Lutz Fröhlich Teilen

Auf frischer Tat ertappt wurde am Freitag (27.12.) gegen 16.50 Uhr ein Ladendieb in einer Parfümerie in der Zweibrücker Fußgängerzone, berichtet die Polizei. Der 47-Jährige versteckte zwei hochwertige Parfümflaschen in seiner Jackentasche und verließ anschließend die Filiale, ohne die Ware zu bezahlen.