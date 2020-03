später lesen Mit den Gesangvereinen 1881 Hassel und 1905 Herbitzheim Kreis-Chorverbandstag in Herbitzheim Teilen

(red) Der Kreis-Chorverband Westpfalz-Blies lädt alle Kreisvereine am Samstag, 21. März, um 14 Uhr zum Kreis-Chorverbandstag recht herzlich ein. Die Veranstaltung findet in der Bürgerhaushalle, Barbarastraße 2, in Herbitzheim statt.