In unserem Aufmacher „Mutig und aktuell – Ökumenischer Gesprächskreis“, den wir am Samstag, 1. Februar, veröffentlicht haben, sind uns zwei Fehler unterlaufen. Mehr als 30 Jahre lang, von 1984 (gemeinsam mit Hans Reichrath) bis 2018, leitete Rainer Schanne den ökumenischen Gesprächskreis – nicht bis 1984. Der katholische Laientheologe war als Bildungsreferent in der kirchlichen Erwachsenenbildung des Bistums Speyer mit Dienstsitz im Bildungshaus Maria Rosenberg tätig.