Unter dem Motto „FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN“ hat sich der Radiosender SWR4 Rheinland-Pfalz etwas Besonderes einfallen lassen. Um den Bewohnern von Seniorenheimen und Residenzen, die aktuell durch besonders strenge Isolationsmaßnahmen auf Besuche und kulturelle Aktivitäten verzichten müssen, eine Freude zu machen, stattet er den Häusern einen musikalischen Besuch ab. Von Nadine Lang

So war das kleine Team am Montagnachmittag im Garten des Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken zu Gast. Am E-Piano und Mikrofon: Tobias Bieker, der sonst im Marketing des SWR arbeitet und nun Udo Jürgens-Lieder zum Besten gab. Die Bewohner konnten das Konzert von den Balkonen aus genießen.⇥nlg/Foto: Lang