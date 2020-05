„Das ist eine lange, lange Geschichte mit für mich sehr frustrierendem Ausgang.“ Mit diesen Worten zur Weißen Kaserne sprach Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Mittwochabend im Stadtrat vielen Ratsmitgliedern aus dem Herzen. Denn während auf den Hügeln oberhalb der Stadt mit Hochschule und Outlet-Center schon lange große Erfolge bei der Konversion einstiger Militärflächen sichtbar sind, ist das weitgehende Scheitern des wichtigsten innerstädtischen Konversions-Projekts wohl sehr bald amtlich.

Schon seit einigen Jahren gab es immer wieder kritische Fragen im Stadtrat, weil sich auf dem 45 000 Quadratmeter großen Gelände der Weißen Kaserne kaum etwas verändert hat, seitdem der Pirmasenser Investor Bernd Hummel es 1996 der Stadt für umgerechnet 477 000 Euro abgekauft hatte. Zwar wurde die Kommandantur zu einem Schmuckstück saniert – doch erst, nachdem der Stadtrat Hummel im Jahr 2004 eine Vertragsstrafe angedroht hatte, wenn sich weiter gar nichts auf dem Gelände tue. Doch nach der gelungenen Kommandantur-Sanierung hat sich bis auf den Abriss eines benachbarten Gebäudes (an dessen Stelle Bäume gepflanzt wurden) auf dem Gelände nichts mehr getan. 2009 gab es deshalb „heiße Diskussionen im Stadtrat“, erinnerte Thorsten Gries (SPD): Nur mit knapper Mehrheit habe man damals auf mehr Investitionsdruck für Hummel und gegebenenfalls eine Vertrags-Rückabwicklung verzichtet.

Jetzt wollen Politik und Verwaltung endgültig die Reißleine ziehen – und dem Projekt die Unterstützungsbasis entziehen, ohne die eine Realisierung noch unwahrscheinlicher wird. „Weitergehende bauliche als auch inhaltliche Umstrukturierungen führten in der Vergangenheit als auch der jüngsten Entwicklungsabsichten zu keinem umsetzbaren Ergebnissen“, heißt es in der von OB Wosnitza unterzeichneten Sitzungsunterlage für den Stadtrat wörtlich.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) habe die Stadt Zweibrücken schriftlich „zum direkten und formellen Abschluss des Sanierungsgebietes als auch der Abrechnung der Förderung aufgefordert“, schreibt Wosnitza – denn laut Baugesetzbuch seien Sanierungsverfahren zügig umzusetzen (maximal 15 Jahre Laufzeit). Der Stadtrat nahm billigend zur Kenntnis, dass die Stadtverwaltung nun „den formellen Abschluss der städtebaulichen Sanierung ,Weiße Kaserne’ vorbereitet“ und die Sanierungsgebiets-Satzung aufhebt.

Stadtplaner Harald Ehrmann erläuterte, dies werde bereits in der nächsten Bauausschuss-Sitzung beraten und dann dem Stadtrat zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Danach gebe es für den Investor keine städtebaulichen Fördermöglichkeiten mehr.

2012 hatte die Stadt dem Merkur mitgeteilt, es seien seit der Hummel-Übernahme insgesamt 400 000 Euro Steuergelder in die 1892 gebaute Kaserne geflossen.

Hummel war 1996 in Zweibrücken parteiübergreifend mit offenen Armen empfangen worden. Noch heute steht auf der Homepage der Bernd Hummel Immobilienprojekte GmbH zur Weißen Kaserne – die damalige Stimmung auch in Zweibrücken selbst sehr gut zusammenfassend: „Bernd D. Hummel bekam neben einer ganzen Reihe Mitbewerbern den Zuschlag, weil er zuvor bei einer Konversion der ehemaligen Schuhfabrik Neuffer am Park in Pirmasens gezeigt hatte, dass es möglich ist, heutigen Nutzungsansprüchen in historischer Bausubstanz auf konsequente, moderne und originelle Weise gerecht zu werden. Und das ganz ohne der bestehenden Substanz etwas von ihrem Charakter zu nehmen.“

Aus der Weißen Kaserne wollte Hummel zunächst innerhalb von zehn Jahren ein „Quartier écologqique“ machen mit experimentellem Wohnen, Öko-Firmen und Kulturzentrum. Daraus wurde nie etwas. Saniert und mit (ganz normalen) Büros und Praxen belegt ist seit 2010 nur die ehemalige Kommandantur.

Auf der Hummel-Homepage steht: „Der Weißen Kaserne, als älteste militärische Anlage im Stadtgebiet, kommt wegen ihrer Historie und ihrer wichtigen Lage eine besondere Bedeutung zu. Vor einigen Jahren wurde sie konsequenterweise als Denkmalzone unter Schutz gestellt.“

Doch mit dem Denkmalschutz gerieten Bernd Hummel und seine seit einigen Jahren für die Weiße Kaserne zuständige Ehefrau Gabriele Hummel 2016 in Konflikt: Die Hummels wollten mehrere der denkmalgschützten Ex-Kasernengebäude abreißen und durch Neubauten ersetzen, für öffentlich nicht genannte angebliche Nutzungsinteressenten. Sowohl die städtische als auch die Landes-Denkmalpflege hätten zwar einige Abrisse erlaubt, sagte damals Stadtsprecher Heinz Braun dem Merkur – doch die Hummel-Pläne seien so weitgehend gewesen, dass „der Denkmalcharakter der Weißen Kaserne absolut vernichtet würde“, weil „kein Gesamtensemble mehr sichtbar“ wäre. Gabriele Hummel bedauerte damals, das Nein der Denkmalschützer „erschwert natürlich die Vermarktung“.

Was wird jetzt aus der Weißen Kaserne, wenn der Stadtrat die Sanierungssatzung aufhebt? Hält die Hummel-GmbH noch eine Vermarktung für möglich, wenn ja wie? Droht jetzt noch längerer Stillstand? Oder möchte Hummel das Gelände verkaufen? Der Versuch unserer Zeitung, hierzu Antworten der Investoren-Familie zu erhalten, endete schnell: Gabriele Hummel sagte am Donnerstag am Telefon nur: „Ich gebe keine Kommentare.“

Im Stadtrat gab es fraktionsübergreifend nonverbal zustimmende Reaktionen zur Einleitung der Aufhebung der Sanierungssatzung. Zu Wort meldeten sich außer Gries nur die Fraktionschefs Norber Pohlmann (Grüne) und Dirk Schneider (Bürgernah).

Pohlmann fragte, ob es, sollte es irgendwann einen neuen Eigentümer geben, nochmal Fördermöglichkeiten gebe. Ehrmann antwortete, es gebe diverse Möglichkeiten. Zudem existiere für die Weiße Kaserne ein Bebauungsplan, der viele Optionen eröffne: „Das ist ein Mischgebiet und ziemlich flexibel.“

Schneider sagte, Oberbürgermeister Wosnitza habe „mit den Eigentümern Gespräch geführt und wahrscheinlich eine Zukunftsplanung im Kopf: Wann rechnen Sie mit einer Veränderung und einer besseren Lösung für die Stadt?“ Der OB stellte klar: „Die Weiße Kaserne ist im Besitz der Familie Hummel. Wir haben nicht über einen Verkauf gesprochen, sondern über Entwicklungsmöglichkeiten – mit dem bekannten Ergebnis. Jetzt geht es erstmal nur um die Sanierungsgebiets-Aufhebung. Wir können nicht dauerhaft Steuergelder blockieren für ein Projekt, das sich nicht weiterbewegt.“

FOTO: Jan Althoff