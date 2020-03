später lesen Zu flott unterwegs Kontrolle über den Wagen verloren Teilen

(red) Am späten Sonntagnachmittag hat ein 20-jähriger Autofahrer zwischen Stambach und Contwig die Kontrolle über sein Auto verloren. Nach Polizeiangaben kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an der Verkehrsinsel am Ortseingang nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen eine Straßenlaterne.