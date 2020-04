Kontakt halten, so gut es geht

Sarina Wolf und ihre Kollegen an der Herzog Wolfgang Realschule plus sind auch in diesen Tagen eingespannt. Von Cordula von Waldow

Beladen mit Ordnern, Büchern und Heften eilt Sarina Wolf durch die menschenleere Schule. Selbst ohne Schüler und Unterricht hat die Konrektorin an der Herzog-Wolfgang-Realschule plus über ihre Schreibtischarbeit hinaus alle Hände voll zu tun. Sie berichtet: „Wir machen jetzt Dinge, zu denen uns sonst im Schulalltag einfach die Zeit fehlt.“

„Wir“, das sind Schulleiter Thomas Trier am Standort Wackenstraße, einige Kollegen und die Sekretärinnen. Auch GTS-Mitarbeiterin Elena Beitelstein packt tatkräftig mit an. Obwohl keine Schüler in der Ganztagsschule (GTS) sind, läuft ihr Gehalt weiter. Die angehende Erzieherin will es sich auch tatsächlich verdienen, zumal sie ihre Arbeit und diese Schule liebt. Dabei lernen selbst die Lehrer voneinander, etwa bei der Neugestaltung von Chemie- und Physiksaal. Alle sind sich einig: „Die Schule soll schön sein, wenn die Schüler nach der Zwangspause wieder kommen.“

Allein die zahlreichen Schülerarbeiten zum Thema Demokratie an den Wänden sorgen für eine Mut machende Aufbruchstimmung. Sportlehrer Helmut Kruber hat Sitzbänke auf dem Pausenhof gestaltet und setzt mit Begeisterung weitere kreative Ideen um.

Das Hauptaugenmerk der meisten Lehrerkräfte gilt jedoch nach wie vor ihren Schülern. Viele von ihnen haben den Unterricht auf online umgestellt. Dabei erhalten die Fünft- bis Zehntklässler nicht nur Lern- und Hausaufgaben. Carmen Ernst, Mathematiklehrerin der Abgangsklasse, unterrichtet den Lehrstoff per Videokonferenz. Sie betont: „Mir ist es wichtig, dass die Kinder den Übergang schaffen, trotz oder gerade weil wir jetzt so unterrichten.“ In kleinen Meetings mit auch mal nur drei Kindern dient die Lehrerin ihren Schülern zudem als Ansprechpartnerin über die Schulaufgaben hinaus. „Dies ist für uns alle eine sehr anspruchsvolle Zeit“, erinnert Sarina Wolf. Nicht nur viele Kinder hätten Ängste. Ihnen fehle der persönliche Kontakt, Blickkontakt, auch einmal Körperkontakt noch mehr als den übrigen.

„Wir halten Kontakt zu den Schülern, so gut es eben geht, um ihnen jetzt Sicherheit und Anlehnung zu geben. Wir sind jedoch keine Therapeuten“, weist die Deutsch- und Ethiklehrerin auf besondere Herausforderungen auch für die Lehrer hin. Viele jedoch entdecken auch ein ganz neues Miteinander auf Augenhöhe mit ihren Schülern. So wurden etwa die Videokonferenzen in einem gemeinsamen Klassenbeschluss auf den Nachmittag gelegt, damit alle ausschlafen können.

Flexibilität gilt auch in anderen Bereichen, etwa, wenn die Internetverbindung schlecht ist oder selbst das angepasste Lernpensum zu groß, weil jemand für seine kleinen Geschwister sorgen muss. Da kommt die Aufforderung von Bildungsministerin Stefanie Hubig, die Schüler in dieser Krisenzeit keinesfalls unter Druck zu setzen, gerade recht. Sarina Wolf weiß: „Der Mensch lernt, weil er neugierig ist.“ Diese Grundmotivation, die von dem eher strikten, hierarchisch geprägten und leistungsorientierten Schulsystem sonst eher ausgebremst werde, scheine jetzt in der Krisenzeit und beim häuslichen Lernen wieder zu greifen.

Sie freut sich, wie motiviert die Schüler plötzlich ihr Wissen teilen und sich gegenseitig helfen. Miteinander lernen, statt gegeneinander, um besser zu sein – eine große Chance für schwache wie starke Schüler. Doch „Homeschooling“ sei auf keinen Fall ein alleiniger Dauerzustand, stellt Sarina Wolf auch als Mutter zweier Gymnasiasten fest. Schüler, Lehrer und auch Eltern vermissen die Schule.

Erfreut bemerkt sie jedoch, um wieviel selbstständiger Tochter Lara (16) und Sohn Marlon (zwölf) in der kurzen Zeit bereits geworden sind. Ihre Beobachtung: „Sie teilen sich ihre Lernzeiten nach ihrem individuellen Bio- Lernrhythmus ein.“ Diese Selbstständigkeit will sie durch neue Strukturen für ihre Schüler erhalten und weiter fördern. Zuversichtlich schaut die 43-jährige Pädagogin in die Zukunft: „Wir sind ja Schule für Partizipation und Demokratie. Bei Kollegen gibt es bereits erprobte Modelle des selbstständigen Lernens mit beeindruckenden Ergebnissen.“