Dietmar Kreutz

Abstand halten“ – das wird uns seit einigen Wochen stets aufs Neue eingeschärft.

Und doch suchen wir die Nähe zum Nachbarn, zu Freunden und der Familie.

Es ist schön, dass in dieser schwierigen Zeit bei vielen Menschen ein Bedürfnis entstanden ist: Man ist füreinander da und will dies auch zeigen.

Trotz gebotenem Abstand.

Ein Bedürfnis, das zeigen will: Die Ängste und Nöte der Mitmenschen sind uns nicht gleichgültig.

So wird auf Balkonen gesungen und musiziert, um Nachbarn eine kleine Freude zu bereiten. Es wird öffentlich geklatscht als Dankeschön für das Krankenhauspersonal und die Pfleger, die sich unermüdlich um die Kranken, Schwachen kümmern.

Junge Menschen engagieren sich und kaufen für Senioren ein, Studenten helfen mit, die Ernte auf den Feldern einzubringen – und sie alle erwarten dafür keinen Orden, sie tun es nicht um eines Profites willen.

Jeder tut es aus Überzeugung, aus vollem Herzen.

Im Grunde genommen ein Zustand, der fast paradiesisch anmutet.

Könnte diese Achtsamkeit nicht so bleiben? Aus christlicher Sicht und Überzeugung ist das sogar selbstverständlich und nicht die Ausnahme.

Es gibt zwei Beweggründe warum wir etwas tun: Einmal aus Angst oder zumindest aus Sorge, weil wir Konsequenzen fürchten für den Fall, dass wir es nicht tun

Der andere Grund oder die Macht die uns dazu treibt etwas zu tun, ist die Liebe. Die Liebe, die uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat.

Die Liebe, die sich gerade auch jetzt zeigt im Einsatz für andere, in uneigennützigem Handeln.

Wir haben gerade erst das Osterfest gefeiert und uns gefreut, dass Jesus Christus durch sein Opfer am Kreuz den Tod besiegt hat und uns dadurch das ewige Leben errungen hat.

Aber auch seine Jünger waren ängstlich und vermissten seine Nähe nach seinem Tod. Er war ihr Lehrer und auf ihn haben sie sich immer verlassen können.

In dieser Zeit nach Ostern bis zu Himmelfahrt zeigte er sich ihnen immer wieder und bestärkte so ihr Vertrauen. Er erinnerte sie an alles, was sie während seiner Lehrtätigkeit miteinander erlebt hatten und was er ihnen über seinen Vater im Himmel gesagt hatte.

Sie erinnerten sich – und das stärkte ihnen Glauben und auch das Vertrauen und gab Sicherheit.

Jesus Christus wies sie an, „Darum gehet hin und lehret alle Völker: . .“ (Matthäus 28, 19), seine Botschaft in die Welt hinauszutragen und zu verbreiten.

Er sagte ihnen, sie sollten den Menschen von der Liebe, wie Gott sie uns gibt, erzählen und er versprach ihnen, sie nicht allein zu lassen.

Er gab die Verheißung einen Tröster zu senden, den Heiligen Geist, der sie in ihren Herzen die Sicherheit der Gegenwart Gottes spüren lässt.

Sie wurden sich bewusst, dass es nun an ihnen lag, in der gleichen Liebe zu lehren und die Worte Jesu Christi weiterzugeben.

Nur durch diese Liebe lässt sich erklären, dass sie auch durch viele Widrigkeiten bis hin zum Tod ihren Glauben nicht verleugneten.

Wir wissen nicht, wie unser Lebensweg aussieht und was uns alles widerfährt.

Aber das Wissen, wir sind in der Liebe Gottes geborgen, stärkt unseren Glauben und so vertrauen wir in allem auf Jesus Christus.

Seit damals ist viel Zeit vergangen, aber die Liebe Gottes lebt in uns weiter, wie ich zu Anfang gezeigt habe, man muss sie nur spüren wollen.

Wollen wir diese Liebe auch weiterhin sichtbar sein lassen, auch wenn es nicht mehr so kritische Situationen sind, die wir zu bewältigen haben.

Ich wünsche uns allen für die vor uns liegende Zeit den nötigen Mut, das Gottvertrauen zu spüren und in die Tat umzusetzen, wenn es gebraucht wird.

Die bewahrende und schützende Macht Gottes sei mit Ihnen in der Gegenwart und Zukunft.

Corona-bedingt darf man keine Gottesdienste besuchen, und der Merkur kann keine ankündigen. Stattdessen veröffentlichen wir in der gottesdienstfreien Zeit samstags eine geistliche Kolumne.