Der Kneippverein Zweibrücken kündigt für März zwei Veranstaltungen an.

(red) Am Samstag, 28. März, veranstaltet der Kneippverein Zweibrücken eine Tagesfahrt zum Ostermarkt in St. Wendel. Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der Festhalle in der Saarlandstraße in Zweibrücken. Für Mitglieder ist die Fahrt kostenlos. Alle anfallenden Verpflegungskosten sind von den Teilnehmern selbst zu zahlen. Es besteht die Möglichkeit, im Wendelinushof gemeinsam um 12 Uhr Mittag zu essen. Ab 13.30 Uhr kann der Ostermarkt besucht werden. Nach einem Rundgang werden die Zweibrücker dann St. Wendel in Richtung Jägersburg verlassen und im Schlosscafe am Jägersburger Weiher Kaffee trinken, gemeinsam plaudern oder die Möglichkeit zu einem kleinen Spaziergang nutzen. Die Rückfahrt ist für 18 Uhr vorgesehen. Nicht-Mitglieder sind auch herzlich eingeladen – zu einem Fahrpreis von 15 Euro, der während der Hinfahrt im Bus kassiert wird. Anmeldungen bei Monika Mohr, Tel. (0 63 32) 1 25 90.

Die Mitgliederversammlung des Kneippvereins findet unterdessen am Dienstag, 24. März, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Zweibrücken, Maxstraße 7, statt.