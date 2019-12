später lesen Kleintierzuchtverein Zweibrücken Stammtisch beim Kleintierzuchtverein Teilen

Twittern



(red) Am Freitag, 3. Januar, findet um 20 Uhr in der Züchterklause, Sturzenhofstraße 58, ein Züchterstammtisch beim Kleintierzuchtverein Zweibrücken statt. Bei Speis und Trank in gemütlicher Runde können Erfahrungen bei der Geflügel- und Kleintierzucht ausgetauscht werden.