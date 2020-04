(cvw) Ab dem 3. Mai dürfen in Rheinland-Pfalz wieder Gottesdienste in Kirchen gehalten werden, unter bestimmten Schutzvoraussetzungen. Wer jetzt gedacht hat, die Kirchen in Zweibrücken und Umgebung würden jubeln, hat sich getäuscht. Von Cordula von Waldow

Sowohl Dekan Peter Butz als auch Pfarrer Wolfgang Emanuel raten zur Besonnenheit. Sowohl die Katholiken als auch die Protestanten warten zunächst einmal das Schutzkonzept der Landeskirchen in Speyer ab, das ökumenisch gleich gestaltet werden soll.

Peter Butz hat eine Empfehlung an alle Dekanats-Pfarreien in Zweibrücken, Einöd, Blieskastel, dem Mandelbachtal sowie Sankt Ingbert heraus gegeben. „Ganz wichtig: Es ist möglich … Es ist keinesfalls vorgeschrieben.“ Kein Kollege dürfe dazu gezwungen werden, sondern alle sollten gemäß ihrem persönlichen Gesundheitszustand sowie den Gegebenheiten vor Ort entscheiden. Zudem sei im Saarland vor frühestens Pfingsten ohnehin kein Präsenzgottesdienst gestattet.

Peter Butz neigt sehr dazu, dass „wir die Öffnung sehr langsam angehen“ sollten. „Wir sind auf einem guten Weg, alternative Formen der Kommunikation zu entdecken und zu erproben. Auch wenn wir wieder physisch zusammenkommen dürfen, sollten wir nicht einfach da weitermachen, wo wir vor dem Lock-Down aufgehört haben, sondern neue Formen weiter erproben“, sieht der Dekan jetzt eine gute Gelegenheit, konzeptionell über den Gottesdienst und die Konfirmandenarbeit nachzudenken. Er fragt: „Brauchen wir so viele gleiche Gottesdienste? Sollten wir nicht einige davon auslassen und dafür andere Formen zu variablen Zeiten erproben?“

Genau diese Fragen beschäftigen das Dekanat Zweibrücken ja bereits seit Jahresanfang, da es eine von der Basis getragene Umstrukturierung bis 2025 plant. (wir berichteten mehrfach) So wird die Coronaplandemie daher von zahlreichen Geistlichen genutzt, um diverse Onlineformate zu entwickeln. Mit ungeahntem Erfolg. Die Zahl der Aufrufe im Internet zeigen, dass dadurch deutlich mehr Menschen erreicht werden als bislang in den Präsenzgottesdiensten. So sieht es auch der Senior des Dekanats, Tilo Brach aus Winterbach. Das Presbyterium wolle bis mindestens Mitte Mai an den sonntäglichen Zoom-Gottesdiensten festhalten und diese dauerhaft jeweils am zweiten Sonntag im Monat an Stelle des Kirchengottesdienstes feiern. Wann und wo – Tilo Brach betreut Winterbach, Oberauerbach und Battweiler – wieder mit Präsenzgottesdiensten begonnen werde, hinge von dem noch ausstehenden Schutzkonzept ab. Er erklärt: „Wir entscheiden dann, ob wir das leisten können, leisten wollen, bis zu welchem Zeitpunkt und in welcher Kirche.“

Ähnlich sieht die Lage auch Wolfgang Emanuel. Da das Singen auf Grund der erhöhten Gefahr einer Tröpfcheninfektion verboten sein soll und auch mit dem ab Montag vorgeschriebenen Mundschutz gar nicht möglich sei, fehle dem Präsenzgottesdienst ein wichtiges Element. Noch viel kritischer sieht er die Hygienefrage beim Abendmahl, das ja zu jedem katholischen Gottesdienst dazu gehört.

Er stellt sich außerdem die Frage nach den Senioren. Stünde nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen zur Verfügung, seien diejenigen benachteiligt, die sich nicht anmelden könnten, weil sie keine technischen Möglichkeiten haben. „Wenn dann jemand mit seinem Rollator mühsam bis zur Kirche gegangen kommt und die Höchstzahl erreicht ist, wer schickt diesen alten Menschen wieder fort?“ Im Offenen Kanal erreichte er am Palmsonntag 1345 Personen, weit mehr als die 850, die in der Zweibrücker Heilig Kreuz-Kirche Platz finden.