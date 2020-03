später lesen Gedanken zur Zeit Eingesperrt im gemütlichen Heim FOTO: Diana Lipps FOTO: Diana Lipps Teilen

Erinnern Sie sich noch an „Cocooning“? Dieser Trend begann in den Achtzigern und gewann besonders in den Jahren nach 2001 viele Anhänger: Man igelte sich zu Hause ein, wollte sich in den vertrauten, gemütlichen vier Wänden gegen die Welt da draußen absichern, eine Welt, die zunehmend unübersichtlich und bedrohlich erschien.