Kinderfastnacht in der Festhalle

Am 23. Februar

(red) Die VTZ lädt für Sonntag, 23. Februar, zur Kinderfastnacht in die Festhalle ein. Ab 14.11 Uhr wird im großen Heinrich-Gauf-Saal, im Foyer und im Wintergarten der Festhalle bei Live-Musik gefeiert.

Als Vorturner fungiert Uwe Hauser, der den gesamten Nachmittag moderiert und die Kinder zum Tanzen und Mitsingen bringen will. Unterstützt wird er von dem Duo Voice 2 Voice mit Keyboarder Michael und der Sängerin Sonja, die bekannte Lieder und Fasnachtshits spielen. Und was sicherlich auch in diesem Jahr nicht fehlen wird, ist die Prämierung der originellsten Kostüme.