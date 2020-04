später lesen Augenklick Liebe Wünsche in Bubenhausen FOTO: Nadine Lang FOTO: Nadine Lang Teilen

Bleibt gesund – diese lieben Wünsche werden Passanten und Autofahrern in Bubenhausen mit auf den Weg gegeben. Das bunte Bild am Fenster ist von der Straße aus bestens sichtbar. Überhaupt sind solche gemalten Wünsche an immer mehr Fenstern zu sehen. Von Nadine Lang