Zahlreiche Kläranlagen in Deutschland fischen schlecht abbaubare Materialien aus dem Abwasser. Nicht so die Klärwerke in der Region: In Zweibrücken scheint es noch genug normales Klopapier zu geben. Von Nico Tielke

(tin) Bundesweit beklagen mehrere Kommunen Probleme in den Kläranlagen. Weil Toilettenpapier in diesen Tagen rar ist, verwenden die Menschen alles, was so ähnlich ist. Taschentücher, Papier von der Küchenrolle oder Feuchttücher zum Beispiel. Nicht so in Zweibrücken. In der hiesigen Kläranlage sind „noch keine Auffälligkeiten aufgetreten“ sagt der Umwelt und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ).

Wenn die Zweibrücker Bürger bei ihrer Notdurft zu etwas anderem als dem dafür vorgesehenen Klopapier griffen, würde der UBZ das merken. Und zwar schon im Zulaufbereich der Kläranlage. Dort befindet sich ein Feinrechen, der grobe Inhaltsstoffe heraussiebt. „Toilettenpapier löst sich fast vollständig im Abwasser auf, im Gegensatz zu Feuchttüchern und Küchenpapier“, sagt der UBZ.

Teilweise bemerkt der Städtische Entsorger die unlöslichen Materialen auch schon eher. „In Teilen unseres Einzugsgebietes wird das Abwasser über Pumpstationen zur Kläranlage gefördert.“ Wenn sich Tücher, Küchenpapier und Co. nicht auflösen, entstünden lange, verfilzte und zähe Stränge in den Rohren. Die Pumpstationen hätten keine geeigneten Werkzeuge, um diese Stränge zu zerkleinern – dementsprechend würden die Pumpen leicht verstopfen. Das wieder in Ordnung zu bringen, sei ein großer Aufwand für den UBZ und müsste von der Allgemeinheit gezahlt werden. Tritt die Verstopfung schon in den Rohren auf, die noch zum Haus gehören, sei der Eigentümer verantwortlich.

Der UBZ empfielt also unbedingt, weder Küchenpapier, noch Zeitungen oder Feuchttücher über die Toilette zu entsorgen. Gerade letztgenannte lösen sich besonders schlecht auf. Das betont auch Eckhart Schwarz von den Verbandsgemeindewerken Zweibrücken Land: „Feuchttücher verstopfen unsere Pumpen.“ Im schlimmsten Fall könnten die reißfesten Feuchttücher die Pumpen sogar kaputt machen. Die Verbandsgemeindewerke, zu der die sieben Kläranlagen Battweiler, Bechhofen, Contwig, Großsteinhausen, Hornbach, Walshausen und Wiesbach gehören, klären das Wasser für 13 Gemeinden. Auch dort ist seit Beginn der Corona bedingten Klopapierkrise kein Anstieg an Verstopfungen zu verzeichnen gewesen. „Es gibt keine Änderungen zum Normalbetrieb“, sagt Eckart Schwarz.

Gibt es eine Empfehlung, damit das auch so bleibt, sollte Klopapier irgendwann wirklich ausgehen? Nicht alle Feuchttücher seien gleich schlimm für die Klärwerke. Es gibt auch welche, die explizit als abbaubares feuchtes Toilettenpapier ausgewiesen sind und sich im Wasser auflösen können. Darauf sollte man achten. Ansonsten ist es hilfreich sich an folgende Regel zu halten, die die Stadtentwässerung Dresden prominent auf ihrer Homepage platziert hat: „Nutzt du mal ein feuchtes Tuch, widersteh’ dem Spülversuch!“