Der traditionelle Empfang der Stadt Zweibrücken zum Tag der Arbeit fällt in diesem Jahr aus. Von Fritz Schäfer

Die Corona-Pandemie bestimmt auch den 1. Mai. Erstmals fällt der traditionelle Empfang der Stadt zum Tag der Arbeit aus. „Ich bedauere das sehr“, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Die Zusammenkunft mit den Vertretern der Arbeitnehmer sei jedes Jahr ein wichtiger Termin. Mit Videoübertragungen im Internet werde versucht, ausgefallene Kundgebungen zu ersetzen. „Aber das ist nicht das Gleiche. Bei den Treffen geht es vor allem um das persönliche Gespräch“, betont Wosnitza.

Das Motto des DGB („Solidarisch ist man nicht alleine!“) habe sich in den letzten Wochen auch in Zweibrücken gezeigt. Da hätten viele Unternehmen, von den großen Industriebetrieben bis zu den kleinen Läden, Solidarität bewiesen. Die Unternehmen hätten den Einsatzkräften und dem Krankenhaus Material und Schutzausrüstung aus den eigenen Beständen überlassen. „Das war ein beachtliches Engagement und bei den Betrieben auch eine Selbstverständlichkeit.“

Alle hätten an einem Strang gezogen. Das gelte auch für die Mitarbeiter. Bei den Mitarbeitern in der Verwaltung habe er ein hohes Maß an „Flexibilität und Solidarität“ in der schwierigen Situation erlebt. „Bei Gesprächen mit Unternehmen habe ich das auch gehört.“ Und zum Tag der Arbeit soll man das den Beschäftigten auch einmal sagen und dafür danken.

Vor der Krise sei es in Zweibrücken wirtschaftlich gut gelaufen. Doch das Covid-19-Virus ziehe einen Einbruch nach sich. „Da sind wir noch nicht am Ende“, befürchtet Wosnitza (SPD). Die städtische Wirtschaftsförderung versuche im Rahmen der Möglichkeiten zu helfen. Zum Beispiel mit Stundungen von Gewerbesteuern. Von den Bürgern erhofft sich Wosnitza Verständnis und Solidarität bei Entscheidung der Stadt. Durch die zurückgehenden Einnahmen sei das eine oder andere Projekt vielleicht nicht wie geplant umsetzbar.

„Wir wissen alle nicht, was nach der Krise ist, wie sich die Krise auf die Betriebe und die Gesellschaft auswirkt. Aber eines ist sicher: Für Arbeitnehmer ist es ein großer Vorteil, wenn in ihren Betrieben ein Betriebsrat existiert“, erklärt der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Homburg-Saarpfalz, Peter Vollmar, im Gespräch mit dem Merkur. Auch wenn die Gewerkschafter diesen 1. Mai ihre Anliegen nicht bei Kundgebungen in die Öffentlichkeit tragen könnten, seien sie wichtig. Etwa das Kurzarbeitergeld: „Das ist im Grundsatz ein positives Element in der Krise.“ Allerdings müsse man sich die Zahlen genau ansehen. Bei einem Verdienst von 2500 Euro im Monat fehlte den Beschäftigten am Ende 1000 Euro. „Da geht es schon an die Substanz.“ Zumal sich die Situation über Monate hinziehen könne.

An dem Beispiel zeige sich, wie wichtig Betriebsräte seien. So hätten die Arbeitnehmervertreter bei Tadano-Demag, John Deere und Kubota eine Aufstockung von 13 Prozent erreicht, was am Ende 675 Euro mehr bedeute. Aber auch bei der Arbeitsverteilung während der Kurzarbeit müsse man regulierend eingreifen. Es könne nicht sein, dass einige mehr, andere viel weniger arbeiten. „Die weniger Arbeit muss gleichmäßig verteilt werden.“ Da müssten alle solidarisch handeln.

Die Situation der Zweibrücker Betriebe sei bis zum Beginn der Krise „stabil“ gewesen, so der IG-Metaller. Bei Tadano wirkten sich jetzt die fehlenden Vorlieferteile massiv aus, da könne die Produktion stocken. John Deere habe weniger Zulieferungsprobleme.

Vollmar berichtet, dass die Mai-Veranstaltung in diesem Jahr digital erfolgten Am 1. Mai, ab 11 Uhr, sind im Live-Stream Gesprächsrunden, Interviews, Solidaritätsbotschaften und Auftritte von namhaften Künstlern zu sehen.

www.dgb.de

igmetall-homburg-saarpfalz.de