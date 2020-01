später lesen Mittwoch in der Festhalle Karten für „Don’t stop the music“ Teilen

(red) Es gibt noch Karten für die Tanz-Show „Don’t stop the music“ am Mittwoch, 22. Januar, in der Festhalle Zweibrücken. Darauf weist das Kulturamt hin. Das Programm verspricht eine tänzerische und musikalische Zeitreise durch verschiedene Jahrzehnte zu berühmten Ohrwürmern von Elvis Presley und den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher, Rihanna und Lady Gaga.