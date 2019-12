später lesen Es gibt noch Karten für die Prunksitzung Ladies Night des KVZ ist ausverkauft Teilen

(red) Der Karneval-Verein Zweibrücken (KVZ) teilt mit, dass die Ladies Night, die am Samstag, 1. Februar 2020, um 20.11 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz stattfindet, bereits ausverkauft ist. Für die Prunksitzung am am Samstag, 8. Februar 2020, in der Festhalle können noch Karten unter Tel. (0151) 18 73 42 06 reserviert werden.