(red) Wegen Baumpflegearbeiten an einer Säulenpappel wird am Donnerstag, 12. März, der Parkplatz an der Karlskirche gesperrt. Die Sperrung wird laut Stadtveraltung voraussichtlich von sieben bis 17 Uhr dauern.