Amtseinführung bei Gottesdienst in Mittelbach Karl Strauß wird neuer Lektor

Das Protestantische Pfarramt Mittelbach gibt bekannt, dass am kommenden Sonntag, 1. März, in dem Gottesdienst in Mittelbach um 10.15 Uhr der neue Lektor Karl Strauß in sein Amt eingeführt wird. Anschließend ist die Gemeinde zu einem kleinen Sektempfang eingeladen.