Nach Streit um Fußweg für Behinderte: Baugelände „Junges Wohnen am Himmelsberg" verkauft Neuer Eigentümer hält an Planung fest FOTO: Immobilia Vertriebsgesellschaft für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen mbH / Immobilia FOTO: Immobilia Vertriebsgesellschaft für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen mbH / Immobilia

Wegen „emotionalen Diskussionen und persönlichen Anfeindungen“ in Debatte um Fußweg für geistig Behinderte: Die Immobilia GmbH verkauft das 7700 Quadratmeter große Baugelände am Himmelsberg an die Axel Anstätt GmbH. Von Fritz Schäfer (mit lf)