In der Hofenfelsstraße 53 in Zweibrücken wird bei Kindern Kreativität geweckt Die Jugendkunstschule bietet weitere Kurse an

(red) Die Jugendkunstschule Zweibrücken bietet in der Hofenfelsstraße 53 zwei neue Kurse unter der Leitung von Iris Weiß an. Sie ist Mitglied im Kunstverein Zweibrücken und Dozentin an verschiedenen Schulen.