Seit zehn Jahren organisiert Jannie Burema Vorträge für den Zweibrücker Kneippverein. Dank ihrer permanenten persönlichen Fortbildung zu den unterschiedlichsten Themen rund um ganzheitliche Gesundheit auf körperlicher und mentaler Ebene gelingt es ihr immer wieder, ganz neue Blickrichtungen anzubieten. Von Cordula von Waldow

„Könnten wir unseren Termin um zwei Stunden verschieben? Da kommt nämlich ein Webinar, das ich gerne ansehen möchte“, hatte Jannie Burema gebeten. Die gebürtige Holländerin, die seit zehn Jahren die Seminare und Kursangebote für den Zweibrücker Kneippverein organisiert, lernt selbst noch immer gern und viel und ist in zahlreichen Vereinigungen vom Naturheilverein Südwestpfalz über die Esperanto-Gruppe Zweibrücken bis zum Naturschutzbund (Nabu) oder „Zweibrücken vernetzt“ engagiert.

Gemeinsam mit Ehemann Peter Schulz besucht sie regelmäßig die verschiedensten Seminare rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit, körperlich wie mental. Sie hält es mit den Worten von Sebastian Kneipp: „Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für seine Krankheit opfern“. Deshalb ist sie froh, dass viele Fortbildungen, die jetzt nicht live stattfinden können, via Internet angeboten werden.

Die Früchte ihrer permanenten Weiterbildung erntet unter anderem der Kneippverein. Ihr Ziel: Den Menschen möglichst viele, ganz unterschiedlich gestreute Impulse zu Gesundheitsthemen zu geben und damit die Chance, ihr Leben nachhaltig zu verbessern.

Mehr als 100 Fachvorträge hat sie im Laufe der zehn Jahre organisiert und in den seltensten Fällen einen Referenten erneut eingeladen. Eine der wenigen Ausnahmen sind etwa Ralf Scherer für die Recabic-Gymnastik oder der Zweibrücker Rosengärtner Heiko Hübscher, denn den eigenen Garten giftfrei gestalten ist für die Mittsechzigerin ein Thema, das „ganz viel mit Gesundheit zu tun hat. Wir brauchen uns ja nicht erst vergiften, um uns dann wieder von den Auswirkungen befreien und heilen zu müssen“, findet sie.

So viele Faktoren hätten eine enorme Auswirkung auf unsere Gesundheit: Ernährung, Kräuterwissen, Schlaf, Natur, Bewegung, Garten, Wald, Kommunikation, Lebenseinstellung und Gedanken, soziales Umfeld und, und, und.

Ganz glücklich und dankbar ist sie, dass die Vereinsvorsitzende des Kneippvereins, Monika Mohr, ihr völlig freie Hand lässt, sodass die eigene Kreativität frei fließen darf. Sie lacht: „Es ist immer wieder spannend: Was brauchen die Menschen gerade, was hilft ihnen gut weiter?“ Dabei macht die Organisatorin den Erfolg eines Themas nicht unbedingt an der Zahl der Besucher fest. Sie ist überzeugt: „Es kommen immer genau die Richtigen.“ Neben den Stammgästen freut sie sich sehr, immer wieder auch in bislang völlig unbekannte Gesichter zu blicken.

Besonders beliebte Themen waren etwa der Vortrag über „Liebscher und Bracht“ der „Lebensläufer“ oder das entspannende Seminar mit Klangschalen von Ute Eisenlohr. Zu dem Vortrag „An apple the day keeps the doctor away“ (Ein Apfel am Tag hält den Arzt fort) des Radiologen Dr. Franz Walter, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, war die Cafeteria im Nardini-Klinikum fast zu klein. Hypnose, Kollodiales Silber, Waldbaden, Kneippsche Anwendungen – die Vielfalt ist unbegrenzt.

Als vorausschauend könnte man ihren eigenen Vortrag zur Stärkung des Immunsystems im Herbst bei der VHS bezeichnen. Die Erfahrung von Jannie Schulz-Burema: „Alles, was du brauchst, fließt dir zu!“ So staunt sie jedes Jahr erneut, welch ein vielfältiges und hochkarätiges Gesundheitsangebot von Spezialisten in Kliniken bis zu kleinen Ich-AG-Praxen es in unserer weiten Region gibt. So kann sie immer wieder Experten zu einem ehrenamtlichen Vortrag begeistern.

Bislang waren Onlineseminare für den Kneippverein mit seinen seit Jahren stabilen 140 Mitgliedern noch kein Thema. „Wir und unsere Teilnehmer leben auch von der wohltuenden persönlichen Begegnung.“ In ihren Augen ist dies etwas, das das Immunsystem stärkt und damit die Gesundheit nachhaltig stabilisiert und verbessert.

www.kneippverein-zw.de