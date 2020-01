später lesen Versammlung in der Gärtnerklause Hauptversammlung des Gartenbauvereins Teilen

Twittern



(red) Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Bubenhausen findet diesmal in Verbindung mit dem Kaffeenachmittag am Sonntag, 19. Januar, in der Gärtnerklause in Bubenhausen statt. Es sind auch Ehrungen für langjährige Mitglieder vorgesehen.