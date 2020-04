Katharina und Dominik Ewen haben an Gründonnerstag trotz Corona-Einschränkungen geheiratet. Von Nadine Lang

(nlg) Viele Dinge sind nicht einfach dieser Tage. Kontaktbeschränkungen galten auch zu Ostern und so einige Familien mussten auf ihre Feiertagsfeierlichkeiten verzichten. Mit Sicherheit ist das einigen Familien schon schwer gefallen. Noch wehmütiger wird man aber dann, wenn man genau jetzt eine Hochzeit geplant hat. So erging es am Donnerstag gleich zwei Brautpaaren, die im Standesamt in Zweibrücken getraut wurden.

Eines davon verließ am Vormittag trotzdem strahlend das Standesamt (das andere war erst am Nachmittag an der Reihe). Dominik und Katharina Ewen aus Zweibrücken hatten diesen Tag seit einem halben Jahr geplant. An dem Datum, an Gründonnerstag, wollten sie festhalten, auch wenn der Tag so ganz anders verlief, als ursprünglich geplant. „Zugegeben, es war schon ein bisschen komisch“, erzählt Dominik Ewen ein paar Tage später am Telefon, „trotzdem ging es aber dabei ja um uns als Paar. Wir wollten schließlich für uns heiraten.“

Tatsächlich durften die beiden lediglich mit dem Standesbeamten gemeinsam im Trauzimmer sein. Die Anwesenheit von Trauzeugen oder engen Familienmitgliedern war nicht erlaubt. „Aber das dient ja dem Schutz von uns allen“, zeigt Dominik Ewen Verständnis. Die Entwicklung von Veranstaltungsvorgaben und Schutzvorkehrungen haben die beiden in den vergangenen Wochen natürlich genau verfolgt und gehofft, dass am Ende vielleicht wenigstens die engsten Angehörigen dabei sein können.

Seit sechs Jahren sind die 21-Jährige Katharina Ewen und der 25-jährige Dominik Ewen bereits ein Paar. Geplant war eine standesamtliche Trauung im großen Kreis mit anschließender Feier in den Räumlichkeiten der Fasanerie. Vor vier Wochen dann die erste Enttäuschung: die Absage seitens des Veranstalters. „Aber wir wollten das jetzt einfach durchziehen“, erklärt Dominik Ewen. Und so blieb es bei dem geplanten Tag unter ungeplanten Umständen. „Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, das Festliche holen wir nach“, erklärt das Brautpaar. Und dann soll es eine freie Trauung mit hoffentlich großer Sause im Anschluss werden.

Ihren Tag haben die beiden dennoch genossen. Ein gemeinsamer Abstecher bei der Bäckerei, wo die Trauzeugen als Überraschung ein Törtchen geordert hatten, gemeinsames Kochen und Anstoßen zu zweit, so gehörte der Hochzeitstag auch wirklich den beiden allein, und das könnte möglichweise sogar ein Mehrwert sein, den manche Brautpaare im Hochzeitstrubel gar nicht erleben können. Und für all diejenigen aus dem Familien- und Freundeskreis, die nicht dabei sein konnten, gibt es nun immerhin ein Video von der Trauung, denn die beiden haben im Trauzimmer ganz einfach eine Kamera auf einem Stativ aufgestellt und mitlaufen lassen.